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На каких условиях можно продать душу Дьяволу? Ответ Владимира Познера

13.10.2018 21:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Владимир Познер в роли Чтеца в спектакле по мотивам «Истории солдата» в привычных декорациях – в импровизированной телестудии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На каких условиях можно продать душу Дьяволу? Ответ Владимира Познера

Яна Шипко, СТВ:
– Есть ли какие-то для вас лично условия, на которых возможно продать душу Дьяволу?

Владимир Познер, телеведущий:
– Я думаю, если бы я был верующим человеком, я бы сказал нет. Потому что все-таки верующий человек не может продать душу Дьяволу, понимая, что за этим последует. Но поскольку я не верующий. Более того, я много раз говорил, что я бы с удовольствием встретился с Воландом, если бы можно было – у меня есть к нему некоторые вопросы.

На каких условиях можно продать душу Дьяволу? Ответ Владимира Познера

Но увы, на самом деле Солдат все теряет, потому что соревноваться с Чертом – бессмысленно. И конечно, это не просто сказка о Солдате и о Черте, это о гораздо больших вещах.

Больше о минской премьере «Истории солдата» здесь.

 
 
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Новости Беларуси. Владимир Познер в роли Чтеца в спектакле по мотивам «Истории солдата» в привычных декорациях – в импровизированной телестудии, сообщили в...
 
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