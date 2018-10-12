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На каких условиях можно продать душу Дьяволу? Ответ Владимира Познера
Новости Беларуси. Владимир Познер в роли Чтеца в спектакле по мотивам «Истории солдата» в привычных декорациях – в импровизированной телестудии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яна Шипко, СТВ:
Владимир Познер, телеведущий:
Но увы, на самом деле Солдат все теряет, потому что соревноваться с Чертом – бессмысленно. И конечно, это не просто сказка о Солдате и о Черте, это о гораздо больших вещах.
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Новости Беларуси. Владимир Познер в роли Чтеца в спектакле по мотивам «Истории солдата» в привычных декорациях – в импровизированной телестудии, сообщили в...
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