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Анастасия Шкурдай заняла третье место на дистанции 100 метров на Юношеской ОИ-2018
Новости Беларуси. Белоруска Анастасия Шкурдай завоевала бронзовую награду на третьих Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В плавании на дистанции 100 метров баттерфляем наша спортсменка заняла третье место. В финале она преодолела дистанцию за 59,76 секунды. Золото выиграла россиянка Полина Егорова, серебро у Ангелины Кехлер из Германии.
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Новости Беларуси. Белоруска Анастасия Шкурдай завоевала бронзовую награду на третьих Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, сообщили в программе...
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