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Анастасия Шкурдай заняла третье место на дистанции 100 метров на Юношеской ОИ-2018

13.10.2018 23:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белоруска Анастасия Шкурдай завоевала бронзовую награду на третьих Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Шкурдай заняла третье место на дистанции 100 метров на Юношеской ОИ-2018

В плавании на дистанции 100 метров баттерфляем наша спортсменка заняла третье место. В финале она преодолела дистанцию за 59,76 секунды. Золото выиграла россиянка Полина Егорова, серебро у Ангелины Кехлер из Германии.

 
 
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Новости Беларуси. Белоруска Анастасия Шкурдай завоевала бронзовую награду на третьих Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, сообщили в программе...
 
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