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«Сыграли не очень, но главную задачу выполнили»: игроки белорусской сборной о матче с Люксембургом

13.10.2018 23:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси вышла в лидеры группы D футбольной Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Сыграли не очень, но главную задачу выполнили»: игроки белорусской сборной о матче с Люксембургом

Поздно вечером 12 октября парни Игоря Криушенко на своем поле нанесли поражение соперникам из Люксембурга. Судьбу этого драматичного поединка решил единственный точный удар, который на 43-ей минуте нанес наш форвард Антон Сарока. Во втором тайме футболисты Люксембурга добавили и могли сравнять счет, но хозяева поля выстояли и спасли матч.

1:0 – важная победа, которая вывела парней Игоря Криушенко на первое место в группе.  

«Сыграли не очень, но главную задачу выполнили»: игроки белорусской сборной о матче с Люксембургом

Михаил Сиваков, защитник сборной Беларуси по футболу:
Во втором было сложнее, потому что и соперник увеличил давление. Опять же, были моменты, которые мы не реализовали. За счет этого, понятно, 1:0 где-то хотелось сохранить по последним минутам, по возможности убежать в контратаку. Но не хватало последнего паса либо правильного принятия решений.

«Сыграли не очень, но главную задачу выполнили»: игроки белорусской сборной о матче с Люксембургом

Иван Маевский, полузащитник сборной Беларуси по футболу:
Лучше при плохой игре заработать три очка, чем при хорошей игре не выиграть. Да, сыграли не очень, но главную задачу выполнили, победили. Поэтому сейчас надо восстановиться: через два дня уже следующая игра, к которой надо серьезно подготовиться.

Уже в понедельник 15 октября наших футболистов ждет новое испытание – игра с Молдовой. Матч пройдет на минском стадионе «Динамо».

 
 
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси вышла в лидеры группы D футбольной Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 
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