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«Сыграли не очень, но главную задачу выполнили»: игроки белорусской сборной о матче с Люксембургом
Новости Беларуси. Сборная Беларуси вышла в лидеры группы D футбольной Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Поздно вечером 12 октября парни Игоря Криушенко на своем поле нанесли поражение соперникам из Люксембурга. Судьбу этого драматичного поединка решил единственный точный удар, который на 43-ей минуте
1:0 – важная победа, которая вывела парней Игоря Криушенко на первое место в группе.
Михаил Сиваков, защитник сборной Беларуси по футболу:
Иван Маевский, полузащитник сборной Беларуси по футболу:
Уже в понедельник 15 октября наших футболистов ждет новое испытание – игра с Молдовой. Матч пройдет на минском стадионе «Динамо».
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси вышла в лидеры группы D футбольной Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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