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12-я подряд победа хоккейной «Юности»: как это было
Новости Беларуси. Столичная «Юность» продолжает беспроигрышную серию в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Начиная со старта регулярного чемпионата ни одной команде экстралиги А не удалось обыграть подопечных Михаила Захарова. Ожидаемо не смогли это сделать и ребята из Лиды.
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Новости Беларуси. Столичная «Юность» продолжает беспроигрышную серию в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Начиная со старта...
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