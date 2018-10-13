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12-я подряд победа хоккейной «Юности»: как это было

13.10.2018 23:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Столичная «Юность» продолжает беспроигрышную серию в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

12-я подряд победа хоккейной «Юности»: как это было

Начиная со старта регулярного чемпионата ни одной команде экстралиги А не удалось обыграть подопечных Михаила Захарова. Ожидаемо не смогли это сделать и ребята из Лиды.

О том, как «красно-синие» добывали 12-ю победу кряду, смотрите в видеоматериале.

 
 
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Новости Беларуси. Столичная «Юность» продолжает беспроигрышную серию в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Начиная со старта...
 
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