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Гандболисты минского СКА обыграли "Порту", но выбыли из Кубка ЕГФ

13.10.2018 21:44 — Разное | Tut.by  
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Гандболисты минского СКА обыграли дома португальский «Порту» в ответной встрече 2-го раунда квалификации Кубка ЕКВ, но по сумме двух поединков не сумели пробиться в следующую стадию, сообщает пресс-служба армейского клуба.


Фото: ska-minsk.by

СКА — «Порту» — 25:24 (14:14).

13 октября. Минск. Дворец спорта. 1600 зрителей.

СКА: Алехин (6), Никуленков (6), Мороз (3), Хадкевич (2), Вайлупов (2), Жила (2), Бохан (1), Гарбуз (1), Камышик (1), Ушал (1).

«Порту»: Руи Мартинш (5), Салина (4), Магальяеш (3), Арейя (3), Бранкиньо (2), Борхес (2), Сулуэта (2), Мбенге (1), Семеду (1), Мигель Мартинш (1).

В начале второго тайма, воспользовавшись 7-минутным безголевым отрезком соперника, минчане оторвались на 3 мяча (17:14).

Затем у гостей был еще один «сухой» отрезок продолжительностью в 2 минуты, но хорошие возможности забросить упустили Камышик и Никуленков, не реализовал семиметровый штрафной бросок Гарбуз…

В результате к 43-й минуте гости сравняли счет — 18:18.

В упорной концовке матча армейцы сумели вырвать победу с минимальным перевесом, однако этого оказалось недостаточно, чтобы выйти в 3-й квалификационный раунд Кубка ЕГФ, поскольку в первом поединке в Португалии минчане проиграли с разницей в 5 мячей (29:34).

Игорь Папруга: Радости нет однозначно

Главный тренер СКА Игорь Папруга главной причиной еврокубковой неудачи назвал недостаток опыта, которого команде не хватает после ухода нескольких лидеров минувшим летом.


Фото: ska-minsk.by

— Есть ли у вас радость от победы, которая не вывела вас в следующий раунд Кубка ЕГФ?

— Радости нет однозначно. Мы хотели пройти дальше. И если бы удачнее сложилась игра в Порту, если бы мы сами не наделали там много глупых потерь, все могло бы быть по-другому. Поэтому есть некоторое сожаление. В повторном матче также случались ошибки, но команда боролась, сражалась до конца. Ребята старались отыграться, но не получилось.

— Как считаете, в чем причина такого количества ошибок?

— Причина одна — недостаток опыта. В португальском матче, к сожалению, много ошибок сделал Хадкевич, который восстанавливался два с половиной года. И он еще не вернулся на свой прежний уровень. Ждем от него более зрелой игры в будущем. Вышедший на ведущую роль Алехин добавляет, но все это также происходит не так быстро. Нужно время. Хотелось бы большего накала в чемпионате. Хотелось бы пройти дальше в еврокубках. Потому что команда по-другому и готовится, и тренируется, когда впереди ее ждут серьезные матчи.

— Насколько сложно будет в этом году в плане роста команды без еврокубков?

— Мастерство растет не только в играх, но и на тренировках, где проливаешь пот и наигрываешь схемы. Конечно, при этом тяжелее держать команду в тонусе. Но ничего, впереди еще семь матчей против Бреста, а также отборочные поединки сборной Беларуси, — сказал Игорь Папруга.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Гандболисты минского СКА обыграли дома португальский "Порту" в ответной встрече 2-го раунда квалификации Кубка ЕКВ, но по сумме двух поединков не сумели пробиться в...
 
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