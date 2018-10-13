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Мозаика истории. Соберите пазл «Храм Святой Великомученицы Варвары в агрогородке Райца»

13.10.2018 — Разное | Полымя  
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СМОТРИТЕ ОРИГИНАЛ!

Мозаика истории. Соберите пазл «Храм Святой Великомученицы Варвары в агрогородке Райца»

СОБЕРИТЕ ПАЗЛ!

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Если повернуть с трассы, ведущей из Корелич в сторону Малюшич, и проехать по указателю в сторону агрогородка Райца, на возвышении можно увидеть красивую и необычную церковь Святой Варвары.

Здание церкви Святой Варвары построено по приказу помещика Раецкого в готическом стиле из бутового камня и кирпича в 1817 году. За основу взята форма корабля.

Задумывался храм как костел-усыпальница. После восстания 1863-1864 годов он был переосвящён в Спасо-Преображенскую церковь и с тех пор находится в ведении православных.

Церковь выглядит как маленькая средневековая крепость. Хотя, очевидно, что в начале XIX века никаких оборонительных функций при строительстве в нее уже не закладывалось.

Стоит отметить, что церковь Святой Варвары была изображена во второй половине XIX века на картине известного белорусского художника Наполеона Орды.

Во время Первой мировой войны церковные колокола и некоторые другие ценности были вывезены в Россию.

Во время Второй мировой войны в церковь попал снаряд.

В середине XX века советские власти приняли решение снести полуразрушенное здание храма в деревне Райца, которое тогда было без крыши и перекрытий. В церкви произвели несколько взрывов, однако массивные стены из кирпича и натурального камня, достигающие метровой толщины, выстояли, а окончательно разбирать храм так и не стали. Его просто оставили пустовать и дальше разрушаться под действием времени.

В 2000 году была начата реставрация церкви в деревне Райца.

В 2003 году храм был заново освящен во имя Святой Великомученицы Варвары.

В 2017 году церковь отметила своё 200-летие.

Теперь туристы на отдыхе в Кореличском районе могут увидеть этот замечательный памятник архитектурного зодчества.

Дмитрий АРТЮХ,
директор Кореличского районного краеведческого музея

Мозаика истории. Соберите пазл «Храм Святой Великомученицы Варвары в агрогородке Райца»

 
 
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СМОТРИТЕ ОРИГИНАЛ! СОБЕРИТЕ ПАЗЛ! ﻿ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА Если повернуть с трассы, ведущей из Корелич в сторону Малюшич, и проехать по
 
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