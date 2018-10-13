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Средняя школа №2 г.п. Кореличи отпраздновала 25-летие (будет дополнено)

13.10.2018 — Разное | Полымя  
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В Кореличах отметили 25-летний юбилей средней школы №2.

На праздничном мероприятии присутствовали директора, учителя и выпускники разных лет, и все они желали родной альма-матер процветания и успешного развития.

Средняя школа №2 г.п. Кореличи отпраздновала 25-летие (будет дополнено)

Средняя школа №2 г.п. Кореличи отпраздновала 25-летие (будет дополнено)

Средняя школа №2 г.п. Кореличи отпраздновала 25-летие (будет дополнено)

Средняя школа №2 г.п. Кореличи отпраздновала 25-летие (будет дополнено)

Средняя школа №2 г.п. Кореличи отпраздновала 25-летие (будет дополнено)

Средняя школа №2 г.п. Кореличи отпраздновала 25-летие (будет дополнено)

Средняя школа №2 г.п. Кореличи отпраздновала 25-летие (будет дополнено)

Средняя школа №2 г.п. Кореличи отпраздновала 25-летие (будет дополнено)

Средняя школа №2 г.п. Кореличи отпраздновала 25-летие (будет дополнено)

Средняя школа №2 г.п. Кореличи отпраздновала 25-летие (будет дополнено)

Поздравить родную школу с юбилеем пришли директора разных лет: Михаил Владимирович Комаровский, Вера Викторовна Гришечко, Руслан Юрьевич Абрамчик и Геннадий Павлович Бычко.

Средняя школа №2 г.п. Кореличи отпраздновала 25-летие (будет дополнено)

Воспоминаниями поделились и ветераны педагогического труда Иван Владимирович Дёмушкин, Ирина Викторовна Турок, Мария Владимировна Беленова, Елена Ивановна Борискина, Мария Аркадьевна Бринкевич.

Средняя школа №2 г.п. Кореличи отпраздновала 25-летие (будет дополнено)

За заслуги в педагогической деятельности, воспитании подрастающего поколения и за многолетний плодотворный труд педагогам вручены грамоты, дипломы и памятные подарки.

Средняя школа №2 г.п. Кореличи отпраздновала 25-летие (будет дополнено)

Средняя школа №2 г.п. Кореличи отпраздновала 25-летие (будет дополнено)

Средняя школа №2 г.п. Кореличи отпраздновала 25-летие (будет дополнено)

Средняя школа №2 г.п. Кореличи отпраздновала 25-летие (будет дополнено)

С юбилеем родную школу пришли поздравить ее выпускники Анна Ялак

Средняя школа №2 г.п. Кореличи отпраздновала 25-летие (будет дополнено)

и Рита Яроцкая.

Средняя школа №2 г.п. Кореличи отпраздновала 25-летие (будет дополнено)

Какой же день рождения без именинного торта?

Средняя школа №2 г.п. Кореличи отпраздновала 25-летие (будет дополнено)

Средняя школа №2 г.п. Кореличи отпраздновала 25-летие (будет дополнено)

 

Средняя школа №2 г.п. Кореличи отпраздновала 25-летие (будет дополнено)

С юбилеем, дорогая школа!

Средняя школа №2 г.п. Кореличи отпраздновала 25-летие (будет дополнено)

Справка «Полымя»

С 1961 года в здании нынешней СШ №2 работала единственная на тот момент школа в г.п. Кореличи, которая потом переехала в здание СШ№1. СШ№2 открылась в 1993 году как базовая, позже стала средней школой.

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В Кореличах отметили 25-летний юбилей средней школы №2. На праздничном мероприятии присутствовали директора, учителя и выпускники разных лет, и все
 
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