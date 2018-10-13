В Telegram произошел глобальный сбой



Фото: downdetector.ru

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Затруднения с доступом наблюдаются у пользователей по всей Западной Европе. Судя по информации сервиса, сбои в работе Telegram также могут происходить у жителей восточного побережья США (например, в Нью-Йорке), а также в Израиле.Информация об этом начала поступать около 21.00. О проблемах с доступом к мессенджеру у белорусских пользователей пока не сообщается.Напомним: недавно у многих пользователей Instagram по всему миру при заходе через мобильное приложение перестала обновляться лента фотографий, при попытке открытия веб-версии появлялась ошибка 5xx Server Error. Проблему тогда сумели исправить за несколько часов.