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В Telegram произошел глобальный сбой

13.10.2018 22:37 — Разное | Tut.by  
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Вечером 13 октября произошел глобальный сбой в мессенджере Telegram. Об этом сообщает сервис Downdetector.


Затруднения с доступом наблюдаются у пользователей по всей Западной Европе. Судя по информации сервиса, сбои в работе Telegram также могут происходить у жителей восточного побережья США (например, в Нью-Йорке), а также в Израиле.

Информация об этом начала поступать около 21.00. О проблемах с доступом к мессенджеру у белорусских пользователей пока не сообщается.

«Один из серверных кластеров Telegram не работает, — написали разработчики сервиса. — Это может затронуть Среднюю Азию, Африку и частично Европу. Мы работаем над тем, чтобы каждый мог вернуться онлайн».

Около двух часов ночи 14 октября проблему определили и исправили. Разработчики сообщили, что все пользователи, которых затронула проблема, должны снова вернуться в онлайн.

 
 
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Сбои начали происходить около 21.00.
 
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