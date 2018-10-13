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В Telegram произошел глобальный сбой
Вечером 13 октября произошел глобальный сбой в мессенджере Telegram. Об этом
Затруднения с доступом наблюдаются у пользователей по всей Западной Европе. Судя по информации сервиса, сбои в работе Telegram также могут происходить у жителей восточного побережья США (например, в Нью-Йорке), а также в Израиле.
Информация об этом начала поступать около 21.00. О проблемах с доступом к мессенджеру у белорусских пользователей пока не сообщается.
«Один из серверных кластеров Telegram не работает, —
Около двух часов ночи 14 октября проблему определили и исправили. Разработчики
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Сбои начали происходить около 21.00.
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