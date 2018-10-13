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Праздник, посвященный Дню работников культуры, состоялся в Бресте

14.10.2018 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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«Её величество культура». Под таким названием в городе над Бугом состоялось праздничное мероприятие, которое собрало людей разных профессий, связанных с творческой деятельностью.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59692.php

Праздник, посвященный Дню работников культуры, состоялся в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59692.php

Праздник, посвященный Дню работников культуры, состоялся в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59692.php

Праздник, посвященный Дню работников культуры, состоялся в Бресте

Первым с приветственным словом в адрес присутствующих обратился председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук. Глава города акцентировал внимание, что следующий год – год ответственный именно с культурной точки зрения. С одной стороны — колоссальное доверие стать культурной столицей СНГ, с другой — провести мероприятия по 1000-летию. Это требует огромных сил всей творческой команды.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59692.php

Праздник, посвященный Дню работников культуры, состоялся в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59692.php

Праздник, посвященный Дню работников культуры, состоялся в Бресте

Поздравляя работников культуры с профессиональным праздником, Александр Рогачук пожелал им сил, вдохновения, реализации самых смелых идей, а также вручил почетные грамоты творческим инициативным командам и работникам.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59692.php

Праздник, посвященный Дню работников культуры, состоялся в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59692.php

Праздник, посвященный Дню работников культуры, состоялся в Бресте

Слова благодарности за творческую работу прозвучали от главы администрации Московского района города Вячеслава Дашкевича, первого заместителя главы администрации Ленинского района Игоря Царука и начальника отдела культуры горисполкома Светланы Семашко. Они также вручили благодарственные письма отличившимся коллективам.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59692.php

Праздник, посвященный Дню работников культуры, состоялся в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59692.php

Праздник, посвященный Дню работников культуры, состоялся в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59692.php

Праздник, посвященный Дню работников культуры, состоялся в Бресте

Официальные выступления представителей исполнительной власти разбавили выступления артистов и творческих коллективов города. Среди них — воспитанница творческого центра «Магалифф» Виолетта Жигалко с песней «Музыка», старшая группа образцового хора мальчиков «Пеўнікі», участница городских и областных мероприятий, солистка группы «Муззарт», лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей Ксения Аксютик и другие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59692.php

Праздник, посвященный Дню работников культуры, состоялся в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59692.php

Праздник, посвященный Дню работников культуры, состоялся в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59692.php

Праздник, посвященный Дню работников культуры, состоялся в Бресте

 
 
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«Её величество культура». Под таким названием в городе над Бугом состоялось праздничное мероприятие, которое собрало людей разных профессий, связанных с...
 
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