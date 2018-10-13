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Ночной забег состоялся в Бресте 13 октября 2018 года

14.10.2018 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Мероприятие подобного формата — первое в стране. На данный момент в самом необычном старте сезона приняли участие более 400 брестчан, которые пробежали по обновленной набережной и центру города.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59691.php

Ночной забег состоялся в Бресте 13 октября 2018 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59691.php

Ночной забег состоялся в Бресте 13 октября 2018 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59691.php

Ночной забег состоялся в Бресте 13 октября 2018 года

Перед стартом участников забега поприветствовал первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук, который пожелал каждому удачи в забеге и только позитивных эмоций и впечатлений.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59691.php

Ночной забег состоялся в Бресте 13 октября 2018 года

После приветственных слов участники спортивного праздника размялись, заняли исходную позицию и под аплодисменты болельщиков стартовали с улицы Набережной Франциска Скорины.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59691.php

Ночной забег состоялся в Бресте 13 октября 2018 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59691.php

Ночной забег состоялся в Бресте 13 октября 2018 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59691.php

Ночной забег состоялся в Бресте 13 октября 2018 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59691.php

Ночной забег состоялся в Бресте 13 октября 2018 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59691.php

Ночной забег состоялся в Бресте 13 октября 2018 года

Протяженность пути — 7,4 км по ночному Бресту, которые участники преодолели в веселой и дружной компании.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59691.php

Ночной забег состоялся в Бресте 13 октября 2018 года

Маршрут забега был проложен по самому центру города. Участники пробежали по бульвару Шевченко, ул. Машерова, ул. Гоголя, ул. Ленина, ул. Мицкевича, ул. Советской и набережной с видом на достопримечательности ночного города.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59691.php

Ночной забег состоялся в Бресте 13 октября 2018 года

Все участники забега были награждены тематическими медалями.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59691.php

Ночной забег состоялся в Бресте 13 октября 2018 года

Акцентом мероприятия стал конкурс на лучший светящийся костюм. Обладатели самых ярких, интересных и запоминающихся получили главные призы – планшеты.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59691.php

Ночной забег состоялся в Бресте 13 октября 2018 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59691.php

Ночной забег состоялся в Бресте 13 октября 2018 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59691.php

Ночной забег состоялся в Бресте 13 октября 2018 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59691.php

Ночной забег состоялся в Бресте 13 октября 2018 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59691.php

Ночной забег состоялся в Бресте 13 октября 2018 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59691.php

Ночной забег состоялся в Бресте 13 октября 2018 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59691.php

Ночной забег состоялся в Бресте 13 октября 2018 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59691.php

Ночной забег состоялся в Бресте 13 октября 2018 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59691.php

Ночной забег состоялся в Бресте 13 октября 2018 года

Эффектным завершением спортивного праздника стала дискотека и яркий фейерверк.

Брестский ночной забег стал одним из самых необычных мероприятий осеннего сезона.

 
Теги: Брест
 
 
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Мероприятие подобного формата — первое в стране. На данный момент в самом необычном старте сезона приняли участие более 400 брестчан, которые пробежали по...
 
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