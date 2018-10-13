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Девушки в белье, пальто и немного футбола. «Динамо-Брест» и Elema стали партнерами, записав волнующее видео

14.10.2018 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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«В съемках приняла участие мисс Беларусь 2004 года — Ольга Антропова», — сказала Onliner.by мисс Беларусь 2008 года Ольга Хижинкова, которая, так уж вышло, по совместительству пресс-секретарь «Динамо». Что мы узнали за 42 секунды видео? Они убеждают зрителя, что с 2004 года Антропова не растеряла внешних данных и по-прежнему хороша. Еще в кадре есть вещи производства Elema и ГОСК «Брестский». Сегодня клуб и предприятие объявили о сотрудничестве, что бы это ни значило.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59689.php

Девушки в белье, пальто и немного футбола. «Динамо-Брест» и Elema стали партнерами, записав волнующее видео

Наталья Синяева работает начальником коммерческого управления Elema. Вот что она думает по поводу случившегося:

— Для нас это важный шаг, ведь мы хотим заявить о том, что бренд Elema развивается, и в скором времени в сети наших магазинов появится одежда не только для женщин, но и для мужчин и детей — для всей семьи.

Директора по развитию брестского клуба зовут Виктор Радьков. Менеджер патетичен по случаю оформления сделки:

— Переговоры длились меньше месяца. Два динамично развивающихся бренда объединились, чтобы стать еще успешнее. Сотрудничество с нами открывает для компании Elema новую аудиторию. Такой нестандартный шаг быстро представит этот бренд с новой стороны: если раньше одежда Elema вызывала ассоциации лишь с верхней одеждой для женщин среднего и пожилого возраста, то теперь она выходит на молодежную аудиторию и становится семейным брендом. Этот подход напрямую связан с концепцией нашего футбольного клуба — работа с семейной аудиторией.

Еще Радьков сказал, что в ролике есть отсылки к тому, как много красивых девушек болеют за «Динамо-Брест» и ходят на каждый матч команды.

Собственно, вот.

Надо отметить, в клубе ценят женскую красоту. Одно из самых ярких ее проявлений — прошлогоднее промо к соревнованиям по киберспорту, соорганизатором которого «Динамо» и являлось. Любовь во плоти и 2000 дизлайков против 1800 лайков.

 
Теги: Брест
 
 
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«В съемках приняла участие мисс Беларусь 2004 года — Ольга Антропова», — сказала Onliner.by мисс Беларусь 2008 года Ольга Хижинкова, которая, так уж вышло, по...
 
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