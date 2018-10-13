День матери отмечали в Бресте 13 октября в СШ №18

В СШ №18 г. Бреста тоже поздравили мам. Вместе с детьми мамы и папы участвовали в увлекательном квесте «Мама + я = лучшие друзья».



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Чтобы победить в конкурсе, мама подсказывала дочке названия цветов в букете, в следующем – дети смешно вертели головами и размахивали руками, изображая маминого помощника по дому. Вместе разбирались, как правильно хозяйничать на кухне, делать украшения для торта и что получится, если, собираясь в школу, натягивать одежду с закрытыми глазами.



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С начала учебного года в школе работает объединение по интересам «Петанк». Старинная французская игра в шары пришлась по вкусу ученикам начальной школы. На 2 часа беговая дорожка школьного стадиона превратилась в площадку для семейной игры в петанк. Дети учили мам и пап правильно кидать шары - ставить, подкатывать, выбивать.



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Вместе обсуждали стратегию и тактику, учились корректно общаться с соперником и точно измерять расстояние от кошонета до спорных шаров – именно это позволяет определить порядок бросков в игре и выявить победителя.