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БГК имени Мешкова уступил "Барселоне" в Лиге чемпионов
14.10.2018 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
Брестский гандбольный клуб имени Мешкова проиграл испанской "Барселоне" в домашнем поединке группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Чемпионы Беларуси почти весь матч играли на равных с испанским грандом, уйдя на перерыв с дефицитом всего в один мяч -14:15.
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Брестский гандбольный клуб имени Мешкова проиграл испанской "Барселоне" в домашнем поединке группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА. ...
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