Брестский гандбольный клуб имени Мешкова проиграл испанской "Барселоне" в домашнем поединке группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.



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Чемпионы Беларуси почти весь матч играли на равных с испанским грандом, уйдя на перерыв с дефицитом всего в один мяч -14:15.