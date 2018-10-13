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БГК имени Мешкова уступил "Барселоне" в Лиге чемпионов

14.10.2018 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Брестский гандбольный клуб имени Мешкова проиграл испанской "Барселоне" в домашнем поединке группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59685.php

БГК имени Мешкова уступил "Барселоне" в Лиге чемпионов


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59685.php

БГК имени Мешкова уступил "Барселоне" в Лиге чемпионов

Чемпионы Беларуси почти весь матч играли на равных с испанским грандом, уйдя на перерыв с дефицитом всего в один мяч -14:15.

 
 
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Брестский гандбольный клуб имени Мешкова проиграл испанской "Барселоне" в домашнем поединке группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА. ...
 
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