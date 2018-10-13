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"Под шумок..." Улицу Карла Маркса асфальтируют - дождались
14.10.2018 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
Без каких-либо предварительных объявлений асфальтируется одна из самых "запущенных" в плане состояния покрытия улиц города Бреста.
Когда-то так можно было сказать о
Работы по асфальтированию начали выполнять только тогда, когда завершили все другие, связанные с "раскопками". Ранее нам намекали на то, что улицу заасфальтируют, но оговаривались - только если погода позволит. А она уж расстаралась, согласитесь - золотая осень!
Итак. Сегодня, 13 октября к обеду была заасфальтирована половина, это значит что к понедельнику мы можем поехать по новенькому покрытию. С чем и поздравляю не только автовладельцев, но и велосипедистов. Говорят, и
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Без каких-либо предварительных объявлений асфальтируется одна из самых "запущенных" в плане состояния покрытия улиц города Бреста. Когда-то так можно было...
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