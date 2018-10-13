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"Под шумок..." Улицу Карла Маркса асфальтируют - дождались

14.10.2018 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Без каких-либо предварительных объявлений асфальтируется одна из самых "запущенных" в плане состояния покрытия улиц города Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59684.php

"Под шумок..." Улицу Карла Маркса асфальтируют - дождались

Когда-то так можно было сказать о Молодогвардейской, потом о Волгоградской, затем о 17-го Сентября... Сейчас про них мы уже не вспоминаем недобрым словом. Наверняка, в городе найдутся ещё не мало мест, которые требуют нового покрытия, но Маркса - улица не абы какая, а дублёр Ленина (её перекрывают иногда, помните?), и самый что ни на есть центр города!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59684.php

"Под шумок..." Улицу Карла Маркса асфальтируют - дождались

Работы по асфальтированию начали выполнять только тогда, когда завершили все другие, связанные с "раскопками". Ранее нам намекали на то, что улицу заасфальтируют, но оговаривались - только если погода позволит. А она уж расстаралась, согласитесь - золотая осень!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59684.php

"Под шумок..." Улицу Карла Маркса асфальтируют - дождались

Итак. Сегодня, 13 октября к обеду была заасфальтирована половина, это значит что к понедельнику мы можем поехать по новенькому покрытию. С чем и поздравляю не только автовладельцев, но и велосипедистов. Говорят, и на вашей улице будет праздник...

 
Теги: Брест
 
 
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Без каких-либо предварительных объявлений асфальтируется одна из самых "запущенных" в плане состояния покрытия улиц города Бреста. Когда-то так можно было...
 
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