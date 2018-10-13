"Под шумок..." Улицу Карла Маркса асфальтируют - дождались

Без каких-либо предварительных объявлений асфальтируется одна из самых "запущенных" в плане состояния покрытия улиц города Бреста.



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Когда-то так можно было сказать о Молодогвардейской , потом о Волгоградской , затем о 17-го Сентября ... Сейчас про них мы уже не вспоминаем недобрым словом. Наверняка, в городе найдутся ещё не мало мест, которые требуют нового покрытия, но Маркса - улица не абы какая, а дублёр Ленина (её перекрывают иногда, помните?), и самый что ни на есть центр города!



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Работы по асфальтированию начали выполнять только тогда, когда завершили все другие, связанные с "раскопками". Ранее нам намекали на то, что улицу заасфальтируют, но оговаривались - только если погода позволит. А она уж расстаралась, согласитесь - золотая осень!



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Итак. Сегодня, 13 октября к обеду была заасфальтирована половина, это значит что к понедельнику мы можем поехать по новенькому покрытию. С чем и поздравляю не только автовладельцев, но и велосипедистов. Говорят, и на вашей улице будет праздник ...