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Греемся! В Солигорске начался отопительный сезон

14.10.2018 — Разное | Soligorsk News  
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3 октября 2018 13:29 2349

Греемся! В Солигорске начался отопительный сезон

Автор: Эдуард Кидяев.

В Солигорске и Солигорском районе началось поэтапное включение отопления. Об этом сообщает СГУПП «ЖКХ «Комплекс». Традиционно первое тепло получили объекты социальной сферы: медицинские учреждения (поликлиники и больницы), школы и детские сады.

Греемся! В Солигорске начался отопительный сезон
Греемся! В Солигорске начался отопительный сезон

Подключение объектов жилищного фонда напрямую зависит от погодных условий. Тепло в домах и квартирах включат лишь тогда, когда в течение пяти дней среднесуточная температура за окном не будет превышать 8 градусов. Последними тепло получат предприятия и организации Солигорщины.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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3 октября 2018 13:29 2349 Греемся! В Солигорске начался отопительный сезон ...
 
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