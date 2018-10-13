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Греемся! В Солигорске начался отопительный сезон
14.10.2018 — Разное | Soligorsk News
3 октября 2018 13:29 2349
Греемся! В Солигорске начался отопительный сезон
В Солигорске и Солигорском районе началось поэтапное включение отопления. Об этом сообщает СГУПП «ЖКХ «Комплекс». Традиционно первое тепло получили объекты социальной сферы: медицинские учреждения (поликлиники и больницы), школы и детские сады.
Подключение объектов жилищного фонда напрямую зависит от погодных условий. Тепло в домах и квартирах включат лишь тогда, когда в течение пяти дней среднесуточная температура за окном не будет превышать 8 градусов. Последними тепло получат предприятия и организации Солигорщины.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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3 октября 2018 13:29 2349 Греемся! В Солигорске начался отопительный сезон ...
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