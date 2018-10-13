Греемся! В Солигорске начался отопительный сезон

В Солигорске и Солигорском районе началось поэтапное включение отопления. Об этом сообщает СГУПП «ЖКХ «Комплекс». Традиционно первое тепло получили объекты социальной сферы: медицинские учреждения (поликлиники и больницы), школы и детские сады.

Подключение объектов жилищного фонда напрямую зависит от погодных условий. Тепло в домах и квартирах включат лишь тогда, когда в течение пяти дней среднесуточная температура за окном не будет превышать 8 градусов. Последними тепло получат предприятия и организации Солигорщины.