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Детство, безопасность, будущее…

14.10.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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В рамках республиканской акции «В центре внимания — дети!» несвижские спасатели посетили дошкольный центр развития ребенка «Солнышко» д. Рудавка.

Детство, безопасность, будущее…

К девчонкам и мальчишкам для обучения их правилам безопасности пришли не только огнеборцы, но и старый, опытный Брандмейстер. Ребята с удовольствием играли в развивающие подвижные игры «Если возник пожар» и «Огонь и вода», охотно помогали инспектору найти, что же неправильно делали герои из «Рюкзачка безопасности» и подсказать правильные действия. Все вместе ребята и воспитатели вспомнили номер пожарной службы «101» и узнали, как правильно нужно вызывать спасателей. А самым неожиданным моментом для ребят стал приезд к ним на мероприятие настоящей пожарной машины, которая двигалась к детям с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Когда пожарная машина заехала на территорию детского сада,
то все ребята смогли почувствовать себя настоящими пожарными-спасателями: одни примеряли боевую одежду, другие не могли оторваться от пожарно-технического вооружения, а третьи — не уступали места в кабине пожарного автомобиля. А когда огнеборцы подали воду — восторгу детей не было предела.
На расставание ребята получили яркую наглядную продукцию и сфотографировались со спасателями и старым Брандмейстером.

Детство, безопасность, будущее…

Детство, безопасность, будущее…
«НН».


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В рамках республиканской акции «В центре внимания — дети!» несвижские спасатели посетили дошкольный центр развития ребенка «Солнышко» д. Рудавка. К
 
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