В Гродно в ходе расследования мошенничества выявлено убийство двухлетней давности на территории Украины

Щучинским районным отделом Следственного комитета в ходе расследования уголовного дела по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере двух индивидуальных предпринимателей, установлена причастность обвиняемых к совершению убийства из корыстных побуждений группой лиц (п.п.12, 15 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь).
Как сообщает официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич, уголовное дело о мошенничестве было возбуждено 23 августа Щучинским районным отделом Следственного комитета на основании материалов проверки, проведённой оперативными сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь.
Установлено, что в апреле 2018 года 50 и 55-летний индивидуальные предприниматели из г.Лида и Лидского района, путем злоупотребления доверием завладели 25 тысячами рублей руководителя иностранного предприятия. Изначально действуя в его интересах, они реализовали одному из молочных комбинатов Республики Беларусь сепаратор. Однако вырученные от сделки денежные средства в указанной сумме не передали владельцу проданного оборудования, а завладели ими и использовали в личных целях.
В целях сокрытия факта мошенничества, сообщники длительное время выдвигали потерпевшему различные версии отсутствия денежных средств, оправдываясь за их растрату.
Следователи предъявили обоим лицам обвинение в завладении имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь). К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Для обеспечения возмещения причиненного потерпевшему материального ущерба наложен арест на их имущество, в частности на два автомобиля и три квардоцикла.
В ходе расследования этого уголовного дела, обвиняемые были тщательно проверены на возможную причастность к совершению иных преступлений. В результате оперативные сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь получили данные о совершении ими убийства в июле 2016 года.
С целью невозвращения 17 тысяч долларов США, полученных путем обмана у 57-летнего жителя г. Лида, гражданина Республики Беларусь, сообщники под предлогом отдыха и последующего трудоустройства вывезли его в г.Одессу Республики Украина. В ночь с 26 на 27 июля у дома на ул.Приморской нанесли ему множество ударов молотком по голове. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.
При последующей проверке, в том числе во взаимодействии с правоохранительными органами Республики Украина, эта информация нашла свое подтверждение. Помимо полученных доказательств вины, признательные показания дали сами обвиняемые, подробно изложив обстоятельства совершенного убийства.
Расследование уголовных дел продолжается. Следователи не исключают возможность совершения сообщниками иных преступлений. В связи с этим совместно с оперативными сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь продолжают работу по выявлению всех эпизодов их преступной деятельности.