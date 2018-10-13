Творческое трио Вороновских

Уважаемые работники сферы культуры района!

Примите искренние поздравления с профессинальным праздником!

В нашем районе на культурной ниве работают профессионалы своего дела: специалисты клубных учреждений, руководители фольклорных коллективов, библиотекари, народные мастера и умельцы — творцы, энтузиасты, влюбленные в свое дело, которому сполна отдают себя.

Уверены, что ваш постоянный творческий поиск, как и прежде, будет направлен на сохранение, развитие и приумножение историко-культурного наследия родного края, дальнейшее процветание искусства во имя возрождения духовности, возвышения добра, человечности, взаимопонимания и любви.

Желаем вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, новых достижений. Добра и благополучия вам и вашим семьям!

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.





Сегодня мы отмечаем профессиональный праздник людей, имена которых пусть и не гремят на весь мир, но нами любимы и известны в Беларуси. Незаметную на первый взгляд, но огромную роль в сохранении культурного наследия и традиций, организации интересного отдыха жителей района играют учителя детских школ искусств, библиотечные и клубные работники.

Накануне праздника корреспондент «ВГ» встретился с творческим трио культработников из Жирмунского центра культуры и досуга: супругами Иваном и Светланой Вороновскими и их дочерью Вероникой. Все трое в свое время окончили Гродненский колледж искусств, работают вместе уже не один десяток лет.

— С детства, как и многие девчонки, мечтала выступать на сцене, — начала разговор Светлана Ивановна. — Поэтому все свободное время проводила в клубе. Пела в хоре, посещала кружки, выступала в концертах. Это и заложило творческий фундамент и любовь к работе в сфере культуры. И надо ж такому случиться, что влюбилась в коллегу по профессии. Ну не судьба ли!?

— Наверное, судьба, и на радость счастливая, — поддержал супругу Иван Болеславович. — Познакомились мы в 1984 году на открытии нового Жирмунского Дома культуры, приехал из Радуни на дискотеку. А когда поженились, то с 1986 года начал работать в Жирмунах. Вместе уже 33 года.

— Ваша профессия весьма не простая. Если для зрителей праздник, то для вас это хлопотная работа, порой в ущерб семье, личному времени, надо постоянно быть самим в хорошем настроении, несмотря на какие-то жизненные проблемы. К тому же ваш труд не так, как хотелось бы, материально вознагражден. Не возникало ли за эти годы желания сменить род деятельности?

— Пусть и громко будет сказано, но без культуры мы уже не можем, это я о нас, Вороновских, говорю, — искренне ответила Светлана Ивановна. — Это уже наше, навсегда. Нести людям радость, видеть их улыбки, слышать слова благодарности — это наивысшая награда, в такие минуты наш заработок кажется не таким уж и маленьким.







— Вероника, видя на примере родителей, что эта работа требует большой самоотдачи, организационных усилий и творчества, почему Вы пошли все-таки по их пути?

— С малых лет участвовала во всех клубных мероприятиях. Музыка, песни, сцена… это очень нравилось. А примером для подражания были папа и мама. В 2010 году окончила колледж и получила специальность режиссера народных праздников и обрядов. Но останавливаться на этом не думаю, хочу учиться дальше. С мужем Евгением воспитываем двоих детей, он уважает мой профессиональный выбор, поможет получить высшее образование.

— Может, династию Вороновских продолжат и Ваши дети?

— Все возможно, — улыбнулась Вероника. — Никита уже учится не только в общеобразовательной школе, но и в филиале детской школы искусств по классу фортепиано. Учителя говорят, что способности у него есть, вполне может стать хорошим, как и дедушка, музыкантом.

— Кроме Никиты у нас есть еще трое внучат,— делятся радостью Иван Болеславович и Светлана Ивановна. — Софьюшке 5 лет, Настеньке 3 годика, а Власу только 5 месяцев. Они такие милые, приносят столько приятных хлопот и вдохновения жить. Спасибо сыну и доченьке за такое подаренное нам счастье.

— Светлана Ивановна, Вы — заведующая центром культуры, а муж и дочь — ваши подчиненные. Как удается ладить и добиваться хороших результатов в работе, наказываете их за что-нибудь?

— Родня родней, а дело свое знай и выполняй, — под дружный смех мужа и дочери замечает собеседница. — Если что-то нарушил, то и получи «награду», да еще и вдвойне. Расслабляться нам не приходится, будет стыдно перед другими работниками. А вот спорим часто. И на работе, и дома. Но это творческие «разборки». Ведь хочется, чтобы каждое мероприятие было интересным для людей, чтобы они приходили к нам с радостью и были не только зрителями, но и активными участниками концертов и разных праздников. Сегодня в кружках и объединениях у нас занимаются больше ста взрослых и детей. За прошлый месяц провели 25 мероприятий, более тысячи человек посетили их. Конечно, это не только наша заслуга, но и художественного руководителя Центра Людмилы Коминч, учителей средней и музыкальной школ. Большую помощь, особенно в выделении транспорта на выездные концерты, нам оказывает руководство экспериментальной базы «Октябрь». Тесно сотрудничаем мы и с ксендзом Юрием Барташевичем. Огромная благодарность нашим артистам-любителям, с которыми побывали почти во всех районах Гродненщины.







— Да, ансамбль «Рэчанька», который уже давно заслуживает звания народного, очень любят зрители. Но хотелось бы услышать и ваше творческое семейное трио — отец, мать и дочь. Было бы очень здорово!

— Концертные номера в нашем исполнении обязательно будут, — заверила Вероника. — Папа хорошо играет на аккордеоне, мы с мамой неплохо поем, должно что-то получиться. Но пока это секрет.

Во время беседы поговорили мы и проблемах, что волнуют жирмунских работников культуры: надо поменять «одежду» сцены, обновить интерьер фойе, купить современную звуковую и усилительную аппаратуру… А еще удалось узнать, что Светлана Ивановна — отличный кулинар и мастерица вся-ких разносолов. Иван Болеславович занимается пчеловодством, любит охоту. Вероника выпекает отличные торты по каким-то немыслимым рецептам. Попробовали, очень вкусно! Словом, семья всегда в творческом поиске.

Здоровья, матери-альных, духовных богатств и профессионального совершенства, уважаемые работники культуры. С праздником!

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.