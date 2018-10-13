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Материнство – лучшая награда

14.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Материнство – лучшая награда
Дорогие женщины, милые мамы!
Примите самые сердечные поздравления с замечательным праздником – Днем матери!
Во все времена материнство было свято и являлось высшей ценностью. Женщины-матери хранят тепло семейного очага, самоотверженно, с огромным терпением и самоотдачей растят детей, учат их трудиться, любить свою Родину, прививают чувство ответственности, отзывчивости и милосердия. Наши мамы – источник нежности, сострадания, всепрощения и бескорыстной любви. Они любят своих детей такими, какие они есть, не требуя ничего взамен.
На протяжении жизни мы ощущаем неразрывную связь с мамой, ее доброта и душевная щедрость оберегают нас от невзгод, служат опорой в самых сложных ситуациях, дарят веру и надежду.
В этот прекрасный праздничный день желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, любви и семейного благополучия. Пусть радость жизни и свет надежды не покидают ваши сердца, а в ваших домах звучит музыка счастья и добра.


Свислочский районный исполнительный комитет.
Свислочский районный Совет депутатов.

 
 
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