Материнство – лучшая награда



Дорогие женщины, милые мамы!

Примите самые сердечные поздравления с замечательным праздником – Днем матери!

Во все времена материнство было свято и являлось высшей ценностью. Женщины-матери хранят тепло семейного очага, самоотверженно, с огромным терпением и самоотдачей растят детей, учат их трудиться, любить свою Родину, прививают чувство ответственности, отзывчивости и милосердия. Наши мамы – источник нежности, сострадания, всепрощения и бескорыстной любви. Они любят своих детей такими, какие они есть, не требуя ничего взамен.

На протяжении жизни мы ощущаем неразрывную связь с мамой, ее доброта и душевная щедрость оберегают нас от невзгод, служат опорой в самых сложных ситуациях, дарят веру и надежду.

В этот прекрасный праздничный день желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, любви и семейного благополучия. Пусть радость жизни и свет надежды не покидают ваши сердца, а в ваших домах звучит музыка счастья и добра.



Свислочский районный исполнительный комитет.

Свислочский районный Совет депутатов.