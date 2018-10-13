Больше не принадлежать себе. Молодая мама откровенно о том, как ее жизнь поменяло рождение ребенка

Фотограф и журналист Мария Сонгаль недавно стала мамой и в День матери рассказала о том, как изменилась ее жизнь.

Беременность и рождение ребенка — тема, на которую написано бесконечно много. Но для тебя-то все впервые, а опыт других — это как рассказ или фильм: может быть и основан на реальных событиях, но от твоей реальности очень далек. Каждая женщина открывает себя заново. Этот текст — попытка осознать себя в новой жизни, в новой роли, в новом мире.





Трудно жить в информационном обществе. С одной стороны, кричаще-оптимистичные профили в соцсетях «счастливая жена и мама» пестреют фотографиями-доказательствами идеальной жизни с маленькими детьми. С другой, в последнее время все чаще встречаются «шокирующие» разоблачающие статьи на тему тех трудностей и местами ужасов, с которыми придется столкнуться новоиспеченной матери.

Нам рассказывают, что ее обязательно настигнет геморрой, растяжки, адская боль во время родов и что ее тело никогда не будет таким же прекрасным, как раньше. Да что там — оно в принципе не будет хоть сколько-нибудь привлекательным.

Потом ее накроет послеродовая депрессия, а отдельным испытанием станет грудное вскармливание, ведь ребенок «искусает соски в кровь», а ограничения только усугубят депрессивное состояние. Случится ли это со всеми?





Ответ, основанный на разуме, а не страхах, конечно, отрицательный. Хотя тенденция к отражению этого нового этапа в жизни женщины без приукрашиваний, без однозначных лозунгов, что «это и есть настоящее счастье и подлинный смысл жизни», дает возможность не обмануться в ожиданиях.

Об этом не принято говорить, но немало женщин, став матерями, испытали разочарование — все оказалось совсем не так радужно, как они себе представляли… А как же те, идеальные матери из инстаграма с улыбающимися карапузами и отличными фигурами? Как им это удается? А может быть, и они не так уж честны? Что скрывается за этими глянцевыми улыбками? Так ли довольны они своими жизнями или все картинки — попытка зафотошопить ту самую депрессию?





Гениально просто и совершенно точно сказал нам, новорожденным родителям, опытный отец четверых детей: «Ваша жизнь больше никогда не будет прежней. А лучше она будет или хуже — зависит от вас».





Я никогда не представляла свою жизнь без детей. Но как ни парадоксально, достаточно долго я не была готова к их появлению. «Не сейчас, чуть позже» — длилось годами. Наверное потому, что я всегда точно знала: рождение ребенка — это в первую очередь огромная ответственность, готовность отказаться от своей личной свободы раз и навсегда, и в прямом смысле посвятить свою жизнь другому человеку.

Но и мое время пришло: никакие перспективы в работе, путешествия, самореализация или развлечения не могли перевесить на чаше весов, я стала желать появления ребенка. Вот оно, первое изменение во мне: я наконец-то была готова больше не принадлежать себе. Биологические часы в действии — как тонко природа позаботилась о нас.





С рождением ребенка меняется ракурс, с которого смотришь на жизнь и себя. И в мелочах (оказывается, в Минске бесконечно количество бордюров и очень короткий зеленый свет для пешеходов), и глобально (каким будет мир и страна, в которой будет жить и взрослеть мой ребенок?)…





Меняется ракурс не только во взгляде на пространство, но и на время. Теперь каждый прожитый день моей жизни имеет уже совсем другое значение. Время течет по-другому, мне не жаль, что заканчивается лето, не жаль, что я становлюсь старше — ведь растет мой ребенок. И кажется, что это время так быстро пролетит — она вырастет, и у меня снова будет очень много личной свободы, которая вряд ли будет мне так уж нужна.





Ответственность. Она накрыла меня сразу же, вместе с огромной любовью. На следующий день после рождения ребенка я чувствовала, что не могу держать спину ровно. Это было физическое ощущение ответственности, которая легла на мои плечи. Ответственность не только за жизнь и здоровье другого человека, но и за то, как будет складываться его жизнь, его отношение к себе, другим людям и всему миру.





Обратная сторона чувства ответственности — чувство вины. Мне кажется, оно со мной отныне навсегда. В голове крутится карусель из вопросов: «Достаточно ли ты хорошая мать? Все ли ты делаешь для своего ребенка? Ничего не упускаешь? Не ошибаешься ли в чем-то?».





Ответственность и чувство вины — то, что не дает быть собой в привычном смысле. То, что заставляет хотя бы пытаться быть лучшей версией себя. Начиная от идеального порядка дома до серьезных размышлений о будущем профессиональном развитии. И не для себя. Все это становится важным через призму того, как будет смотреть на тебя потом твой повзрослевший ребенок…





А может быть, не чувство вины и ответственности так меняет меня? А любовь?





Ведь самое главное изменение во мне — невероятная феерия чувств к другому человеку. Немыслимая и невообразимая раньше. То самое сильное и субъективное, о чем никогда не удастся рассказать словами. Растворяющая сердце бесконечная нежность. Удивление и восхищение. Абсолютная любовь. Которую испытываешь к своему ребенку безусловно, хотя это ваша первая встреча. Да, любовь с первого взгляда существует.

Новые чувства переполняют. Выливаются наружу слезами. Огромной любви. Счастья. Трепета. Благодарности.





Я гуляю с ребенком, которому всего лишь 10 дней. Она мирно спит в коляске, светит вечернее июльское солнце, идет тихий теплый летний дождь. Все расплывается перед глазами — я плачу от счастья и не могу остановиться.

Мир никогда уже не будет прежним. Я надеюсь, что он будет намного, намного прекраснее.





Наверное, я рискую оказаться на той стороне баррикад, где идеализируют материнство. Но нет, отчаяние, боль и усталость мне уже хорошо знакомы. И без них не обойдется никто. В большей или меньшей степени.

Я еще в самом начале пути. Поэтому спросила у разных женщин о том, как их изменили беременность и рождение детей. Ответ каждой отзывается в моем сердце: я не просто понимаю их — чувствую.





Ольга, мать четырех детей:

— У нас с мужем студенческая семья, и первый ребенок появился через 3 года брака и очень органично вписался в нашу жизнь. Учеба продолжалась, разве что мужу пришлось совмещать ее с работой. Мы молодые, мобильные, ребенок долгожданный, запланированный — логичный результат семейной жизни. Сейчас, когда у нас уже 4 детей, я понимаю, что изменило меня именно появление второго ребенка, причем осознание этого тоже пришло не сразу. Кирилл родился раньше срока с множественными врожденными пороками развития. И спустя 9 лет я отчетливо помню, как реаниматолог сказал о моем ребенке, что о качестве жизни речи не идет. В такие слова отказываешься верить, их сложно было пересказать родным, я, кроме мужа, первые дня три ни с кем не могла разговаривать.

Меня очень поддержал муж, уже в первые дни он искал центры, где реабилитируют детей с такими диагнозами. На мужа я на тот момент посмотрела совсем другими глазами. Осознание изменений пришло постепенно: ребенок в целом отстроился, даже пошел в детский сад, я вышла на работу, но прежнего смысла в том, что делала, уже не было. Осталась незащищенной готовая кандидатская диссертация, мне просто было жалко времени, не нужна была уже эта галочка, хотелось делать работу, от которой был бы результат не формальный, а глобальный.





Случился пересмотр ценностей и смена приоритетов, поэтому я ушла в третий, а затем и в четвертый декрет. Изменения происходят с рождением каждого ребенка. Потому что отношения с каждым ребенком складываются по-разному: и кормление, и общение, и очередность детей влияет очень.

Не всем бы я пожелала таких изменений, которые происходили во мне с рождением детей, это нелегко, лучше не сталкиваться. Но вот говорят же — каждому дается по мере его сил. Значит, мне это было надо. В любом случае, то, чем я сейчас занимаюсь (Ольга — председатель правления общественного объединения родителей недоношенных детей «Рано») произошло в моей жизни именно благодаря рождению детей, и я как никогда чувствую себя на своём месте".

Наталья, мать троих детей:

— Если начинать с главного, то уверенность в себе — главное качество, которое появилось и крепнет с каждым годом после рождения детей. У меня их трое и, казалось бы, справляться с ворохом ежедневных проблем очень сложно. Но я справляюсь очень успешно именно из-за уверенности в том, что мне все по плечу и все получится. Самые сложные, казалось бы, нерешаемые проблемы становятся просто рабочими вопросами, если ты берешься за их решение с уверенностью.





Далее: умение четко и правильно планировать свое время и время своих детей тоже появилось сейчас. Ну, может, это черта многодетных мамаш, но она есть. Мама — менеджер, мама — записная книжка, когда нужно удерживать в голове море дел… Болезнь Альцгеймера мне точно не грозит: мозг работает, как часы или калькулятор. Что еще изменилось — женственность и понимание того, что я красивая.

А еще — легкость на подъем. Когда хочется показать детям как можно больше красивого: в мире, в природе, в разных странах, путешествия, посещение всего-всего на свете, чтобы не быть порознь в разных комнатах квартиры, а быть вместе в каком-то красивом месте. И чтобы они обязательно вспомнили об этом в своей жизни.

Алеся, мама одного ребенка:

— Я, пожалуй, решительнее стала, потому что чувствую ответственность за дочь. И не только сейчас, когда ей три года и пока самое важное — это чтобы она была сыта и здорова. Главное для меня — чтобы жизнь у нее сложилась. Когда я родила Лизу, отчетливо увидела свою жизнь и ее жизнь через много лет, если ничего не изменится в моей семье. И поняла, что такого будущего не хочу своему ребенку.





Я приняла решение и ушла от мужа. Решительность моя, кстати, проявляется теперь почти во всех важных вопросах: больше категоричности, минимум компромиссов… Главным стимулом в жизни для меня является именно моя дочь, потому что про себя я уже не думаю. Думаю о том, как исправить то, что натворила. Чтобы у Лизы все было по-другому. Она не должна слышать скандалы, видеть плохое отношение отца к матери, нельзя, чтобы модель отношений, где есть физическое или психологическое насилие, была у нее перед глазами. Думаю, если бы картина будущего, которое каждый день наблюдала бы моя дочь, меня не ужаснула, то ничего бы не поменялось в моей жизни. Потому что я ведь осталась прежней.

У каждой женщины свой опыт. Но даже в тех историях, где он окажется травматичным, я верю в открытый счастливый финал, в котором ни одна женщина не пожалеет о появлении в ее жизни самого родного человека.