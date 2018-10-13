14 октября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Православный мир - Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.

Беларусь - День матери.

Беларусь - День работников культуры.

Беларусь - День стандартизации. (Всемирный день стандартов).

ПРИМЕТЫ:

Покров. В Покров надобно было натопить избу без дров, т.е. утеплить. Покров - покровитель свадеб. Каков Покров, такова и зима.

РОДИЛИСЬ:

1765 Яков Дмитриевич ЗАХАРОВ, химик, положивший начало русскому научному воздухоплаванию. 12 июля 1804 года (на два месяца раньше француза ГЕЙ-ЛЮССАКА) совершил один из первых полётов на воздушном шаре.

1890 Дуайт Дэвид ЭЙЗЕНХАУЭР, 34-й президент США (1953 - 1961 гг.), главком союзников в Западной Европе во время Второй мировой войны. Он говорил: «Если ты хочешь, чтобы все было сделано хорошо, - сделай это сам!». Носил прозвище Айк.

1912 Лев Николаевич ГУМИЛЁВ, российский философ, сын поэтов Анны АХМАТОВОЙ и Николая ГУМИЛЁВА.

1914 Казимир СВЁНТЕК, первый белорусский кардинал, начиная с 1798 года. Умер в 2011 году.

1927 Роджер Георг МУР, сэр, английский актёр, один из Джеймсов Бондов. Умер в мае 2017 года.

1934 Михаил Михайлович КОЗАКОВ, российский актёр. Умер в 2011 году.

1939 Ральф ЛОРЕН (ЛИПШИТЦ), американский модельер. Родился в семье выходцев из Беларуси. Его состояние - более $7 млрд. Ему принадлежит самая дорогая машина в мире - «Bugatti Type 57 SC Atlantic» 1937 года выпуска (стоимостью $40 млн).

1940 Клифф РИЧАРД (Гарри УЭББ), сэр, английский певец. Родился в Индии.

1959 Алексей Викторович КАСАТОНОВ, знаменитый российский хоккеист.

1963 Валентин Абрамович ЮДАШКИН, российский кутюрье. Супруга Марина - стилист по причёскам, у них дочь Галина. В 2011 г. подвергся резкой критике за созданную им военную форму для армии России.

1978 Пол ХАНТЕР, знаменитый английский снукерист. Умер от рака в 2006 году.

1979 Тимур Микаилович РОДРИГЕЗ (КЕРИМОВ), российский певец и телеведущий. У него двое сыновей.

1984 Анна Викторовна ШАРКУНОВА, белорусская певица. Родилась в Пинске в семье моряка. У неё сын Максим 2017 г.р.

1984 Вячеслав Вячеславович РАЗБЕГАЕВ, российский актёр.

1989 Миа ВАСИКОВСКА, австралийская актриса.

СОБЫТИЯ:

1913 Из-за подземного взрыва в шахте Сенгениде (Южный Уэльс) погибло 440 человек; самая крупная авария в истории Британии.

1926 В Лондоне была впервые напечатана книга Алана МИЛНА о Винни-Пухе.

1947 В Калифорнии был совершен первый сверхзвуковой полёт (лётчик Чарльз ЙЕГЕР на самолёте Х-1). Из-за секретности об этом было официально сообщено лишь в июле 1948 года.

1964 Пленум ЦК КПСС снял с поста генсека Н. ХРУЩЁВА и избрал Л. БРЕЖНЕВА.

1990 Канадец Эдди МАКДОНАЛЬД установил мировой рекорд, в течение трех часов совершив 21.663 вращение игрушкой «йо-йо».

1994 Шотландка Фиона КЕМПБЕЛЛ стала первой женщиной, совершившей кругосветное путешествие пешком. В течение 11 лет она преодолела в общей сложности 31.519 километров по дорогам пяти континентов. Для осуществления своей мечты она избрала оригинальный метод: разбила весь путь на этапы, завершив очередной, возвращалась на родину для отдыха, потом вновь бралась за дело.

1997 В Эрмитаже вновь выставили картину РЕМБРАНДТА «Даная», которая 12 лет находилась на реставрации после того как психически неуравновешенный посетитель облил её кислотой.

2012 Австрийский парашютист Феликс БАУМГАРТНЕР прыгнул с рекордной высоты - 39 км (фактически из космоса). Рекордной была и скорость падения - 1357 км в час.