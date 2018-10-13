Вкусно, полезно, быстро. Делимся самыми простыми рецептами завтраков с авокадо

Не все, что полезно, — невкусно. Это доказывает авокадо, давно известный своими полезными свойствами и чуть ли не чудодейственным воздействием на волосы и кожу. Что же это за фрукт, как его приготовить и с чем съесть? Разбираемся и наслаждаемся тремя вариантами завтраков с авокадо в главной роли!

Тосты с авокадо и креветками



Источник рецепта и фото: fannetasticfood.com

Ингредиенты: Авокадо — 1 шт.; Креветки — 150−200 г; Хлеб — 4 ломтика; Лайм — 1 шт.; Майонез — ½ ст. л.; Масло оливковое — 1 ст. л.; Соль, перец — по вкусу.

Как готовить?

Обжарить креветки на разогретой с оливковым маслом сковороде до золотистого цвета. Мякоть авокадо размять в пюре, сбрызнув соком лайма. Добавить майонез и перемешать. Ломтики хлеба поджарить в тостере. Распределить на них пюре из авокадо и креветки. Посолить, поперчить и украсить лаймом.

Омлет со спаржей



Источник рецепта и фото: kitchenmag.ru

Ингредиенты: Спаржа — 200 г; Яйцо куриное — 6 шт.; Масло сливочное — 20 г; Масло оливковое — 1 ст. л.; Соль, перец — по вкусу.

Как готовить?

Разрезать спаржу на 2−3 части. Растопить на сковороде сливочное масло, добавив в него немного оливкового, и обжарить спаржу 2−3 минуты. В это время взбить в миске яйца, добавив соль и перец. Залить взбитыми яйцами спаржу и готовить омлет 4−5 минут, затем сложить его пополам и подавать.

Овсянка с авокадо



Источник рецепта и фото: dontgobaconmyheart.co.uk

Ингредиенты: Овсяные хлопья — 130 г;

Лук средний — 1 шт.;

Чеснок — 1 зубчик;

Масло оливковое — 1 ст. л.;

Пармезан — 40 г;

Соль, перец — по вкусу;

Авокадо — 1 шт.

Как готовить?

Лук и чеснок очистить и мелко нарезать. Обжарить лук и чеснок в нагретой с оливковым маслом глубокой сковороде до золотистого цвета. Добавить овсянку и влить примерно 1,5 л воды. Довести до кипения, а затем уменьшить огонь и варить 25−30 минут, периодически помешивая. Посолить и поперчить. Когда овсянка готова, добавить в нее тертый пармезан и перемешать. Подавать овсянку, дополнив ее ломтиками авокадо.

Приятного аппетита!