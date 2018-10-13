Вкусно, полезно, быстро. Делимся самыми простыми рецептами завтраков с авокадо

Не все, что полезно, — невкусно. Это доказывает авокадо, давно известный своими полезными свойствами и чуть ли не чудодейственным воздействием на волосы и кожу. Что же это за фрукт, как его приготовить и с чем съесть? Разбираемся и наслаждаемся тремя вариантами завтраков с авокадо в главной роли!
Тосты с авокадо и креветками
Ингредиенты:
Авокадо — 1 шт.;
Креветки — 150−200 г;
Хлеб — 4 ломтика;
Лайм — 1 шт.;
Майонез — ½ ст. л.;
Масло оливковое — 1 ст. л.;
Соль, перец — по вкусу.
Как готовить?
Обжарить креветки на разогретой с оливковым маслом сковороде до золотистого цвета.
Мякоть авокадо размять в пюре, сбрызнув соком лайма. Добавить майонез и перемешать.
Ломтики хлеба поджарить в тостере. Распределить на них пюре из авокадо и креветки.
Посолить, поперчить и украсить лаймом.
Омлет со спаржей
Ингредиенты:
Спаржа — 200 г;
Яйцо куриное — 6 шт.;
Масло сливочное — 20 г;
Масло оливковое — 1 ст. л.;
Соль, перец — по вкусу.
Как готовить?
Разрезать спаржу на 2−3 части.
Растопить на сковороде сливочное масло, добавив в него немного оливкового, и обжарить спаржу 2−3 минуты.
В это время взбить в миске яйца, добавив соль и перец.
Залить взбитыми яйцами спаржу и готовить омлет 4−5 минут, затем сложить его пополам и подавать.
Овсянка с авокадо
Ингредиенты:
Овсяные хлопья — 130 г;
Лук средний — 1 шт.;
Чеснок — 1 зубчик;
Масло оливковое — 1 ст. л.;
Пармезан — 40 г;
Соль, перец — по вкусу;
Авокадо — 1 шт.
Как готовить?
Лук и чеснок очистить и мелко нарезать. Обжарить лук и чеснок в нагретой с оливковым маслом глубокой сковороде до золотистого цвета.
Добавить овсянку и влить примерно 1,5 л воды.
Довести до кипения, а затем уменьшить огонь и варить 25−30 минут, периодически помешивая. Посолить и поперчить.
Когда овсянка готова, добавить в нее тертый пармезан и перемешать.