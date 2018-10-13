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Вкусно, полезно, быстро. Делимся самыми простыми рецептами завтраков с авокадо

14.10.2018 08:40 — Разное | Tut.by  
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Не все, что полезно, — невкусно. Это доказывает авокадо, давно известный своими полезными свойствами и чуть ли не чудодейственным воздействием на волосы и кожу. Что же это за фрукт, как его приготовить и с чем съесть? Разбираемся и наслаждаемся тремя вариантами завтраков с авокадо в главной роли!

Тосты с авокадо и креветками


Источник рецепта и фото: fannetasticfood.com

Ингредиенты:

Авокадо — 1 шт.;

Креветки — 150−200 г;

Хлеб — 4 ломтика;

Лайм — 1 шт.;

Майонез — ½ ст. л.;

Масло оливковое — 1 ст. л.;

Соль, перец — по вкусу.

Как готовить?

  1. Обжарить креветки на разогретой с оливковым маслом сковороде до золотистого цвета.
  2. Мякоть авокадо размять в пюре, сбрызнув соком лайма. Добавить майонез и перемешать.
  3. Ломтики хлеба поджарить в тостере. Распределить на них пюре из авокадо и креветки.
  4. Посолить, поперчить и украсить лаймом.

Омлет со спаржей


Источник рецепта и фото: kitchenmag.ru

Ингредиенты:

Спаржа — 200 г;

Яйцо куриное — 6 шт.;

Масло сливочное — 20 г;

Масло оливковое — 1 ст. л.;

Соль, перец — по вкусу.

Как готовить?

  1. Разрезать спаржу на 2−3 части.
  2. Растопить на сковороде сливочное масло, добавив в него немного оливкового, и обжарить спаржу 2−3 минуты.
  3. В это время взбить в миске яйца, добавив соль и перец.
  4. Залить взбитыми яйцами спаржу и готовить омлет 4−5 минут, затем сложить его пополам и подавать.

Овсянка с авокадо


Источник рецепта и фото: dontgobaconmyheart.co.uk

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья — 130 г;
  • Лук средний — 1 шт.;
  • Чеснок — 1 зубчик;
  • Масло оливковое — 1 ст. л.;
  • Пармезан — 40 г;
  • Соль, перец — по вкусу;
  • Авокадо — 1 шт.

Как готовить?

  1. Лук и чеснок очистить и мелко нарезать. Обжарить лук и чеснок в нагретой с оливковым маслом глубокой сковороде до золотистого цвета.
  2. Добавить овсянку и влить примерно 1,5 л воды.
  3. Довести до кипения, а затем уменьшить огонь и варить 25−30 минут, периодически помешивая. Посолить и поперчить.
  4. Когда овсянка готова, добавить в нее тертый пармезан и перемешать.
  5. Подавать овсянку, дополнив ее ломтиками авокадо.

Приятного аппетита!

 
 
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Что же это за фрукт, как его приготовить и с чем съесть? Разбираемся и наслаждаемся тремя вариантами завтраков с авокадо в главной роли!
 
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