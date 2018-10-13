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Посмотрите, кто из белорусских знаменитостей остается в отличной форме после рождения ребенка

14.10.2018 09:03 — Разное | Tut.by  
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Ко Дню матери GO.TUT.BY рассказывает об известных белорусках, которые после рождения детей сохранили отличную физическую форму. И в качестве бонуса — несколько полезных советов, которые помогли звездным мамочкам не растерять кубики и мотивацию.

Супермодель Екатерина Доманькова — трижды мама. Весной минчанка родила третью дочь по имени Малика. По словам Екатерины, восстанавливать форму после родов намного легче, если ты был в порядке и до беременности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Katsia Domankova (@katsia_d) 20 Сен 2018 в 7:11 PDT

— Меня часто спрашивают, как молодым мамам сохранить форму. Объясняю: если женщина была недовольна собой до беременности, то роды однозначно не улучшат положение дел.

Сама Катя во время беременности не прекращала вести активный образ жизни: практиковала йогу на гамаках, плавала, работала в тренажерном зале с легкими гантелями и фитболом.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Katsia Domankova (@katsia_d) 8 Сен 2018 в 9:31 PDT

Рита Дакота родила дочь Мию чуть меньше года назад. Певица и композитор не скрывает, что никогда не была худышкой. При этом благодаря работе с психологом научилась держать себя в той форме, которая полностью отвечает ее требованиям.

— Мне хочется обнять каждую девочку, которая, роняя слезы над глянцевыми журналами, ест сельдерей на пару по часам и убивает остатки здоровья и сил, тягая железки в зале. Обнять и шепнуть на ухо: милая, тебе не туда. Я там была 10 000 раз и всегда откатывалась назад, прихватывая с собой не только плюс пять кило после срывов, но и багаж неуверенности в себе, ненависти к своему телу, горя и боли. Все начинается с головы, — уверяет подписчиков Дакота.

Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне, а ныне тренер по художественной гимнастике Любовь Черкашина стала мамой в январе этого года. Люба сохраняет подтянутое тело и ежедневную бодрость благодаря простым вещам.

— Делаю комплексы на разминку и растяжку дома или в фитнес-центре. Приседаю с малышкой, стою в планке, а еще всегда хожу пешком вместо лифта, — рассказывала TUT.BY Черкашина.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В питании художницы все тоже без излишеств.

— На завтрак съедаю овсяную кашу и глазированный сырок. Из напитков — обязательно ароматный кофе. На обед люблю накромсать огурцов, помидоров, насыпать зелени и залить все оливковым маслом. Зимой предпочитаю тушить капусту, кабачки и дополняю куском мяса. На ужин у нас чаще всего салат и рыба.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от lovecherkashina (@lovecherkashina) 28 Май 2018 в 10:44 PDT

Теннисистка и дизайнер одежды Ольга Барабанщикова тоже наслаждается материнством. В июне 38-летняя белоруска родила дочь Аэлиту. Восстанавливать форму экс-спортсменка начала с несложных нагрузок — пеших прогулок (не меньше 10 тысяч шагов в день). А уже в сентябре Ольга вместе с малышкой улетели за жарким солнцем и витамином D на юг.

Белорусская пловчиха Александра Герасименя считает, что молодые мамы должны заботиться не только о ребенке, но и о собственном психологическом и физическом состоянии. Например, для самой спортсменки отдушина — это прогулки на свежем воздухе, «когда солнышко в глаз и пахнет лесом».

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Geraleksashka (@aleksandraherasimenia) 28 Сен 2018 в 11:54 PDT

Легкоатлетка Марина Арзамасова активно восстанавливается после рождения второй дочери.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Marina Arzamasova (@marinaarzamasova) 11 Окт 2018 в 8:46 PDT

Она не только вернулась к беговым тренировкам, но и уже отметилась в студии йоги.

— Асаны, дыхание, медитация, вкусняшки — все так кстати в заключении рабочей недели, — написала в своем инстаграме чемпионка мира.

Певица Наталья Подольская воспитывает сына Артемия. Уроженка Могилева много путешествует, гастролирует, но успевает следить за питанием и исправно посещать спортзал.

Биатлонистка Дарья Домрачева молниеносно вернулась в спорт после рождения дочки Ксении. Малышке только недавно исполнилось два года, а ее мама за это время успела выиграть медаль чемпионата мира, стать четырехкратной олимпийской чемпионкой и попрощаться с профессиональным спортом. При этом физические нагрузки и сегодня четко зафиксированы в графике «Героя Беларуси».

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Darya Domracheva (@dadofun) 7 Май 2018 в 2:27 PDT

— Спорт дает хороший заряд эндорфинов и кислорода, — поясняла Дарья. — Я выбираю тренировки в зависимости от настроения: это может быть пробежка вдоль Свислочи, катание на роликовых коньках в быстром темпе либо силовой тренинг в зале. Совмещаю аэробную и силовую работу — важно заботиться не только о сердечно-сосудистой системе, но и о состоянии мышц.


Фото: Олег Киндар

Еще одна мама из мира белорусского спорта — теннисистка Виктория Азаренко. В последнее время Вика сражалась сразу на нескольких фронтах: с бывшим бойфрендом за право опеки над сыном Лео, за возвращение в элиту с титулованными соперницами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Victoria Azarenka (@vichka35) 17 Апр 2018 в 8:58 PDT

Но белокурый малыш — однозначно главная мотивация теннисистки и стимул не падать духом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Victoria Azarenka (@vichka35) 29 Сен 2017 в 8:19 PDT

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Теги: Могилев
 
 
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Ко Дню матери GO.TUT.BY публикует подборку известных белорусок, которые после рождения детей сохранили отличную физическую форму.
 
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