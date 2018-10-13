В ночь с 13 на 14 октября в минском метро впервые прошел концерт на платформе. Из-за этого даже пришлось раньше закрыть станцию «Петровщину» — поезда проходили транзитом. Выступал Международный камерный оркестр «East-West Chamber Orchestra», которым управляет Ростислава Кримера, а также звезда Большого театра Беларуси Оксана Волкова и хор. Билеты на концерт раскупили всего за один вечер — их было около 400. Как станция метро превратилась в концертную площадку — смотрите в видео.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поезда, 400 человек и оркестр. В Минске прошла "Ночь в метро" Из-за этого даже пришлось раньше закрыть станцию "Петровщину" - поезда проходили транзитом. Выступал Международный камерный оркестр "East-West Chamber Orchestra".