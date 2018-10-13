ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поезда, 400 человек и оркестр. В Минске прошла "Ночь в метро"

14.10.2018 08:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В ночь с 13 на 14 октября в минском метро впервые прошел концерт на платформе. Из-за этого даже пришлось раньше закрыть станцию «Петровщину» — поезда проходили транзитом. Выступал Международный камерный оркестр «East-West Chamber Orchestra», которым управляет Ростислава Кримера, а также звезда Большого театра Беларуси Оксана Волкова и хор. Билеты на концерт раскупили всего за один вечер — их было около 400. Как станция метро превратилась в концертную площадку — смотрите в видео.

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за этого даже пришлось раньше закрыть станцию "Петровщину" - поезда проходили транзитом. Выступал Международный камерный оркестр "East-West Chamber Orchestra".
 
Новости дня
Новости разные
 
Наркобарон? 20 лет колонии получил мужчина, который ввез в Беларусь более 400 кг гашиша
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.10.2018
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика