Наталья Варакина завоевала бронзу в женской борьбе на юношеских Олимпийских играх

13 октября в седьмой соревновательный день на ІІІ летних юношеских Олимпийских играх белорусская спортсменка Наталья Варакина (борьба женская, категория до 49 кг) завоевала бронзовую медаль, сообщает пресс-служба НОК.



Наталья Варакина с бронзой юношеских Олимпийских игр (крайняя справа). Фото: МОК

В групповом раунде Наталья Варакина одержала три победы из четырех, что позволило ей побороться за бронзовую медаль Игр. В медальной схватке Наталья превзошла представительницу Марокко Зайнеб Эх-Чабки — 12:1.

Наталья Варакина: «Я очень рада бронзовой медали. Конечно, могла бы и лучше выступить. Но благодарна и этой медали. Спасибо, что у меня была возможность представлять сборную Беларуси. Спасибо всей команде и тренеру за поддержку».

В Буэнос-Айресе Наталья работает с тренером Сергеем Мельковым.

Сергей Мельков: «Наши девчонки ехали в Аргентину за медалями. Они призерки чемпионата мира, достойные спортсменки. Медаль ожидаемая. Даже больше — Наташа могла бы бороться и за золото со шведкой, которая раньше выиграла чемпионат мира. Хорошо, что для нее все сложилось именно так. Еще будет над чем работать и куда расти. Я доволен, Наташа тоже. Могла быть выше, но это жизнь. Будет тренироваться и все получится».

17-летняя Наталья в этом сезоне заняла третье место на первенстве Европы.

После семи соревновательных дней на счету сборной Беларуси 5 наград (1 золото, 2 серебра, 2 бронзы). Еще 2 медали белорусские спортсмены завоевали в составе интернациональных команд (1, 0, 1).