Жители Давид-Городка просят построить им новую железнодорожную ветку









Петицию с подобной просьбой заинтересованные граждане разместили на сайте «Удобный город». Через Столин и Микашевичи уже проходят две независимые железнодорожные ветки, а Давид-Городок находится в стороне от обеих. Это и побудило местных жителей к петиции в адрес Министерства транспорта и коммуникаций.





«Экономически-дотационные регионы Полесья, низкий уровень занятости населения в них и значительный его отток в крупные города предусматривает изыскание новых возможностей для их развития. Такой возможностью развития является строительство железнодорожной ветки, соединяющей Давид-Городок и Микашевичи Брестской области.





Создание железнодорожного сообщения на этой ветке между такими населёнными пунктами, как Горынь, Столин, Белоуша, Рубель, Хоромск, Давид-Городок, Ольшаны, Микашевичи создаст новый позитивный импульс для развития экономики, создаст новые рабочие места, будет являться позитивным вкладом в развитие экономики всей Беларуси.





Просьба к вышестоящим организациям поддержать данный проект и способствовать его воплощению в жизнь, посредством принятия мер по строительству железнодорожной ветки, соединяющей г. Давид-Городок и г. Микашевичи Брестской области», - сказано в петиции.



