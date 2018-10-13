Марадона: Месси 20 раз ходит в туалет перед матчем









Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на La Ultima Palabra.





Чемпион мира отметил, что игроки национальной команды не должны полагаться на лидерские качества Месси:





«Он порывается быть лидером на поле, но перед разговором с партнерами может пойти и поиграть в приставку. Мне тяжело судить, но нет смысла делать лидером человека, который 20 раз ходит в туалет перед матчем. Необходимо лишить Месси лидерства, потому что мы хотим видеть такого Месси, каким он не станет», - цитирует Марадону La Ultima Palabra.



