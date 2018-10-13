Инна Афанасьева: «Это будет мой последний концерт…»

Во время своего недавнего выступления на сцене Молодежного театра эстрады Инна Афанасьева буквально шокировала публику, объявив, что «Любовь моя…» будет ее последним концертом…









Инна Афанасьева в последнее время не баловала белорусскую публику своими выступлениями. При этом она одна из немногих, кто не боится называть вещи своими именами, и открыто говорит о том, что происходит на белорусской эстраде.





«Мне больно смотреть на белорусских артистов, – говорит артистка. – Нас превратили в каких-то исполнителей караоке, мы как будто выполняем какие-то задания. Например, отмечается 100 лет какой-то организации – на концерт приглашают Николая Баскова и Таисию Повалий – шикарно, я люблю этих артистов. Но в это время белорусские исполнители делают тематику вечера – поют песню про пять минут, про разведчиков, песни Ободзинского. А российские приезжают со своими шлягерами, которые поют годами! А белорусские артисты – как будто мимо прошли. И это при том, что у каждого есть свои песни, и хорошие! Просто их не дают петь, они не звучат с телеэкранов, не звучат толком на радио, и не потому, что «неформат», а просто потому, что к своим такое отношение… И вот что будет дальше, когда закончатся «Песняры», «Сябры», Ядвига Поплавская? Я не знаю, что останется…»





2 ноября Инна Афанасьева обещает спеть все те песни, которые любит сама.





«На концерте будут и старые песни, может, совсем забытые, и премьеры – мы записали несколько новых композиций, – рассказывает певица. – Песни получились искренние, откровенные. И кто их уже слышал, говорит, что это новая Инна.





Мне хочется, чтобы было хорошее настроение. Хочется увидеть публику, которая любит меня и которую люблю я. Хочу спеть те песни, которые люблю. Конечно, не все войдут в этот концерт. И потом не будет никаких прощальных туров.





Исходя из того, что происходит вокруг, скорее всего, это будет мой последний концерт.





Смогу ли я жить без сцены? Не знаю… Но сейчас у меня такое настроение. Безусловно, я буду записывать новые песни, выпускать их. Я по гороскопу Скорпион и всегда чувствую ситуацию, что нужно делать, а чего нельзя…»





2 ноября на сцене Дворца Республики будет петь не только сама Инна Афанасьева, но и ее гости – народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская, заслуженная артистка

Республики Беларусь Ирина Дорофеева, Алексей Хлестов.





Билеты на концерт стоят по нынешним меркам не так уж и дорого – от 29 до 55 рублей.