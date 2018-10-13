Наркобарон? 20 лет колонии получил мужчина, который ввез в Беларусь более 400 кг гашиша

Границу обвиняемый пересекал 11 апреля в пункте пропуска «Домачево». Во время досмотра в его Volkswagen обнаружили тайник, в котором были спрятаны брикеты гашиша общим весом 92 кг. Позже в другом автомобиле, которым он пользовался, нашли еще 318 кг гашиша в брикетах.





«Суд признал мужчину виновным в незаконном перемещении через границу наркотических средств повторно в крупном размере организованной группой (ч.3 ст.328−1 УК) и незаконном с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в крупном размере, совершенное организованной группой (ч.4 ст. 328 УК)», — сообщила помощник прокурора Бреста Наталия Шостачук.





Суд назначил ему 20 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.





Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.