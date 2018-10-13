Забота о детях: годовалому пинчанину реанимобиль дали только до границы

«Медиа-Полесью» Марина Тарасевич. Она считает, что белорусские врачи перестраховываются и не желают брать на себя ответственность. «11 октября вечером мне позвонили из Минска и сказали, что не разрешают перелет на самолете. Высказывали какие-то опасения за судьбу сопровождающего нас врача», – рассказалаМарина Тарасевич. Она считает, что белорусские врачи перестраховываются и не желают брать на себя ответственность.





Пинчанке сказали, что ее сына можно перевозить только по земле, но реанимобиль согласились предоставить только до границы.





Мама мальчика устала от неопределенности и нашла другой выход спасти сына. Московская фирма за 2 тысячи евро предоставит им спецавтомобиль с врачом сопровождения.









Вылет тяжелобольного Степана на лечение в Германию был запланирован на 16 октября. Однако 9 октября республиканский консилиум врачей пришел к выводу, что мальчик лететь не может. Маме Степана Марине Марасевич удалось добиться разрешения на вылет. Кроме того, она договорилась с «Белавиа» о том, что аппарат искусственной вентиляции легких, при помощи которого дышит ее сын, подключат к сети самолета. А 11 октября ребенку снова запретили перелет.