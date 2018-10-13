ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Забота о детях: годовалому пинчанину реанимобиль дали только до границы

14.10.2018 08:46 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Годовалому пинчанину Степану с тяжелой травмой мозга запретили лететь в Германию на лечение.

«11 октября вечером мне позвонили из Минска и сказали, что не разрешают перелет на самолете. Высказывали какие-то опасения за судьбу сопровождающего нас врача», – рассказала «Медиа-Полесью» Марина Тарасевич. Она считает, что белорусские врачи перестраховываются и не желают брать на себя ответственность.

Пинчанке сказали, что ее сына можно перевозить только по земле, но реанимобиль согласились предоставить только до границы.

Мама мальчика устала от неопределенности и нашла другой выход спасти сына. Московская фирма за 2 тысячи евро предоставит им спецавтомобиль с врачом сопровождения.


Вылет тяжелобольного Степана на лечение в Германию был запланирован на 16 октября. Однако 9 октября республиканский консилиум врачей пришел к выводу, что мальчик лететь не может. Маме Степана Марине Марасевич удалось добиться разрешения на вылет. Кроме того, она договорилась с «Белавиа» о том, что аппарат искусственной вентиляции легких, при помощи которого дышит ее сын, подключат к сети самолета. А 11 октября ребенку снова запретили перелет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Годовалому пинчанину Степану с тяжелой травмой мозга запретили лететь в Германию на лечение.
 
Новости дня
Новости разные
 
Самое святое в жизни – мать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.10.2018
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика