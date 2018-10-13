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Забота о детях: годовалому пинчанину реанимобиль дали только до границы
Годовалому пинчанину Степану с тяжелой травмой мозга запретили лететь в Германию на лечение.
«11 октября вечером мне позвонили из Минска и сказали, что не разрешают перелет на самолете. Высказывали какие-то опасения за судьбу сопровождающего нас врача», – рассказала
Пинчанке сказали, что ее сына можно перевозить только по земле, но реанимобиль согласились предоставить только до границы.
Мама мальчика устала от неопределенности и нашла другой выход спасти сына. Московская фирма за 2 тысячи евро предоставит им спецавтомобиль с врачом сопровождения.
Вылет тяжелобольного Степана на лечение в Германию был запланирован на 16 октября. Однако 9 октября республиканский консилиум врачей пришел к выводу, что мальчик лететь не может. Маме Степана Марине Марасевич удалось добиться разрешения на вылет. Кроме того, она договорилась с «Белавиа» о том, что аппарат искусственной вентиляции легких, при помощи которого дышит ее сын, подключат к сети самолета. А 11 октября ребенку снова запретили перелет.
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Годовалому пинчанину Степану с тяжелой травмой мозга запретили лететь в Германию на лечение.
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