Решением споров между риелторами и их клиентами займется примирительная комиссия

В комиссию, предназначенную для защиты прав потребителей в риэлторской деятельности, смогут обращаться клиенты, которые считают себя пострадавшими от действий недобросовестных агентов по недвижимости. В комиссии будут работать независимые профессиональные юристы, имеющие опыт по разрешению подобных споров, но при этом не входящие в штат агентств недвижимости.





Realt.by. По задумке организаторов, комиссия станет своего рода третейским судом, куда агенты по недвижимости и клиенты смогут обращаться, как на досудебное слушание, сообщает





Также ассоциация планирует создать список недобросовестных агентов. Информацию из этого списка руководители агентств недвижимости смогут использовать во время собеседования с потенциальным сотрудником. В «черный список» внесут агентов, нарушающих должностные обязанности и замеченных в неэтичном поведении по отношению к клиентам и коллегам.





Еще одна инициатива ассоциации «Недвижимость» - создание единого учебного центра для сотрудников агентств недвижимости. Несмотря на то, что каждое агентство работает по своим нормам и правилам, на начальном этапе обучать сотрудников стоит по универсальному плану, опирающемуся на законодательство, этику, партнёрские отношения между сотрудниками, считают в ассоциации.



