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Решением споров между риелторами и их клиентами займется примирительная комиссия

14.10.2018 08:42 — Разное | Партизан  
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О создании такой комиссии проинформировала белорусская ассоциация «Недвижимость».

В комиссию, предназначенную для защиты прав потребителей в риэлторской деятельности, смогут обращаться клиенты, которые считают себя пострадавшими от действий недобросовестных агентов по недвижимости. В комиссии будут работать независимые профессиональные юристы, имеющие опыт по разрешению подобных споров, но при этом не входящие в штат агентств недвижимости.

По задумке организаторов, комиссия станет своего рода третейским судом, куда агенты по недвижимости и клиенты смогут обращаться, как на досудебное слушание, сообщает Realt.by.

Также ассоциация планирует создать список недобросовестных агентов. Информацию из этого списка руководители агентств недвижимости смогут использовать во время собеседования с потенциальным сотрудником. В «черный список» внесут агентов, нарушающих должностные обязанности и замеченных в неэтичном поведении по отношению к клиентам и коллегам.

Еще одна инициатива ассоциации «Недвижимость» - создание единого учебного центра для сотрудников агентств недвижимости. Несмотря на то, что каждое агентство работает по своим нормам и правилам, на начальном этапе обучать сотрудников стоит по универсальному плану, опирающемуся на законодательство, этику, партнёрские отношения между сотрудниками, считают в ассоциации.


 
 
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О создании такой комиссии проинформировала белорусская ассоциация «Недвижимость».
 
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