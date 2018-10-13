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Стокгольм хочет отказаться от проведения Олимпиады в 2026 году

14.10.2018 08:38 — Разное | Партизан  
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Стокгольм может отказаться от борьбы за проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году, сообщает Inside the Games.

Против проведения Олимпиады выступают местные власти. В сентябре состоялись выборы в городской совет Стокгольма, по итогам которых сформировалась коалиция, куда вошли две партии: "зеленые" и объединение правых центристских партий Alliance.

Обе партии хотят отказаться от идеи проведения Игр, так как организацию столь масштабного события придется финансировать за счет налогоплательщиков, а строительство олимпийских объектов может нанести серьезный урон окружающей среде.
 
"Олимпийские игры не должны спонсироваться налогоплательщиками и влиять на экологию, — считает представитель объединения центристов Карин Эрнлунд. — Перед нами стоят разные другие задачи, которые надо выполнять".

По словам Эрнлунд, проведение зимних Олимпийских игр в Стокгольме исключено. Кроме того, местные власти хотят прекратить строительство магазина Apple в центре Стокгольма.

Напомним, что Стокгольм намеревался бороться за проведение Олимпийских игр вместе с Сигулдой. Совместная заявка была официально включена в список кандидатов 9 октября. Одновременно была зарегистрирована совместная заявка Милана и Кортины-д'Ампеццо, а также заявка канадского города Калгари.

Столица зимних Олимпийских игр 2026 года будет названа на собрании МОК в сентябре 2019 года. 

 
 
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Стокгольм может отказаться от борьбы за проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году, сообщает Inside the Games.
 
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