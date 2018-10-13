Стокгольм хочет отказаться от проведения Олимпиады в 2026 году

Против проведения Олимпиады выступают местные власти. В сентябре состоялись выборы в городской совет Стокгольма, по итогам которых сформировалась коалиция, куда вошли две партии: "зеленые" и объединение правых центристских партий Alliance.





Обе партии хотят отказаться от идеи проведения Игр, так как организацию столь масштабного события придется финансировать за счет налогоплательщиков, а строительство олимпийских объектов может нанести серьезный урон окружающей среде.

"Олимпийские игры не должны спонсироваться налогоплательщиками и влиять на экологию, — считает представитель объединения центристов Карин Эрнлунд. — Перед нами стоят разные другие задачи, которые надо выполнять".





По словам Эрнлунд, проведение зимних Олимпийских игр в Стокгольме исключено. Кроме того, местные власти хотят прекратить строительство магазина Apple в центре Стокгольма.





Напомним, что Стокгольм намеревался бороться за проведение Олимпийских игр вместе с Сигулдой. Совместная заявка была официально включена в список кандидатов 9 октября. Одновременно была зарегистрирована совместная заявка Милана и Кортины-д'Ампеццо, а также заявка канадского города Калгари.





Столица зимних Олимпийских игр 2026 года будет названа на собрании МОК в сентябре 2019 года.