О лучших работниках и передовых технологиях

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Как рассказал директор ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» Геннадий Живень, их коллектив встречает свой профессиональный праздник с хорошими показателями и приподнятым настроением.

И действительно, ему есть чем гордиться: сегодня ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» — это современное фармацевтическое предприятие, специализирующееся на производстве стерильных инфузионных и инъекционных растворов, растворов для наружного применения.

Здесь действуют четыре производственных участка, на которых осуществляется выпуск растворов в полиэтиленовых бутылках «Bottlepack», ПВХ-контейнерах, стеклянных бутылках для крови, а также фасовка и упаковка балкпродуктов.

Производство лекарственных средств в полиэтиленовых флаконах «Bottlepack», ПВХ-контейнерах и стеклянных бутылках соответствует требованиям Надлежащей производственной практики, что подтверждено соответствующими сертификатами. С учетом дозировок и форм выпуска производится 105 видов препаратов. Проектные мощности предприятия позволяют ежегодно выпускать 31 000 000 упаковок лекарственных средств.

На предприятии работают 470 человек, из них 29 % — специалисты и руководители структурных подразделений, 71 % — рабочие. Отрадно и то, что коллектив завода достаточно молодой — почти 50 % работников еще не исполнилось 40 лет. Половина работающих — женщины. 27 % имеют высшее образование, 21 % — среднее специальное, 31 % — профессионально-техническое, 21 % — общее среднее.

Показатели за январь — август, с которыми предприятие подошло к профессиональному празднику, не могут не радовать: рост объема промышленной продукции в действующих ценах составил 128,1 %, рост выручки от реализации на одного работающего — 131,1 %, соотношение темпа роста выручки от реализации на одного работающего и темпа роста заработной платы — 1,06 %. Среднемесячная зарплата за период с января по август этого года составила 1005 рублей.

Ни для кого не секрет, что каждое предприятие постоянно стремится к тому, чтобы его трудовой коллектив был стабильным, сплоченным, способным успешно решать стоящие перед ним задачи и не останавливался на достигнутом. Несвижский завод медицинских препаратов — не исключение. Здесь очень много делается для улучшения условий труда и быта сотрудников. Все работники обеспечены индивидуальными средствами защиты, своевременно производится ремонт и благоустройство, поддержание в надлежащем состоянии бытовых помещений и комнат приема пищи. На эти цели только в 2017 году потрачено 82 тыс. рублей. Доставка на работу и с работы осуществляется бесплатно транспортом организации. На балансе предприятия находятся два общежития, в которых проживают 197 человек, в основном — сотрудники предприятия и их семьи. Одно из них, находящееся в пос. Альба, капитально отремонтировано. Возведена двухскатная кровля, произведено утепление фасада, заменены окна и двери, приведены в надлежащее состояние помещения общего пользования: кухни, санузлы, коридоры, сушки для белья, благоустроена территория вокруг общежития.

Много внимания уделяет администрация предприятия и сохранению рабочих мест. При проведении модернизации цеха медицинских препаратов и другой продукции все рабочие места были сохранены. В феврале 2017 года было ликвидировано структурное подразделение «служба сторожевой охраны» в количестве 11 человек, а охрана предприятия передана Департаменту охраны МВД. Все сотрудники ликвидированного подразделения трудоустроены в организации. На заводе трудятся 9 инвалидов, для 2 установлен неполный рабочий день, 3 имеют дополнительный выходной.

Забота о людях дает положительный результат: на предприятии сокращается текучесть кадров (2016 г. — 12 %, 2017 г. — 10 %, 8 мес. 2018 г. — 4 %), в базу потенциальных кандидатов, желающих устроиться на предприятие, внесено более 100 человек. Сам за себя говорит тот факт, что на сегодняшний день на своих местах работают все 13 молодых специалистов, прибывших с 2015 по 2018 год.

Подбору персонала уделяется очень много внимания, так как этого требует специфика производства. Каждый потенциальный кандидат проходит тестирование непосредственно на рабочем месте, знакомится с условиями труда, требованиями в области качества, а также с основополагающими нормативными документами: Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, содержанием декрета Президента Республики Беларусь от 15.12.2014 № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций», структурой холдинга «Белфармпром», в который входит организация (только для специалистов), приказом «О режиме курения».

При подборе кадров завод тесно сотрудничает с управлением по труду, занятости и социальной защите райисполкома, районной газетой, учреждениями образования.

Предлагаем вашему вниманию фотознакомство с некоторыми из них.





Начальник отдела

материально-технического снабжения Валентин Аленин — один из самых опытных

работников предприятия, где он трудится уже 17 лет. Проработав много лет экономистом по материально-техническому снабжению, в прошлом году он возглавил этот отдел. Валентин Михайлович выполняет свои обязанности с присущими ему ответственностью и точностью, отвечая за снабжение и обеспечение производства всем

необходимым — сырьем, материалами,

комплектующими частями.





Аппаратчик широкого профиля производства химико-фармацевтических препаратов

Ольга Мардосевич работает в отделении

приготовления. Она отвечает

за приготовление лекарственных средств,

получение воды очищенной, воды для инъекций. Обычная питьевая вода здесь

тщательно очищается многоступенчатым методом через специальные установки, дистиллируется и становится водой для инъекций. За этим важным процессом Ольга Васильевна наблюдает со всей ответственностью уже 10 лет. За добросовестный труд О.В. Мардосевич занесена на Доску Почета предприятия





Снимок дозировщика медицинских препаратов Павла Халюкова мы смогли сделать только через стекло — таковы требования класса чистоты «С», в котором

он работает. Павел Владимирович контролирует работу машины по формированию, наполнению и укупорке бутылок, а также приварку колпачков.

За ответственное отношение

к труду П.В. Халюков отмечен Грамотой предприятия





Ирина Цвирко работает машинистом расфасовочно-упаковочной машины. Она внимательно просматривает бутылки, упаковывает их, проверяет их оцифровку

(серию и годность), этикетки, запаянность колпачка. В среднем 3,5 тысячи бутылок лекарственных средств проходят за смену перед глазами Ирины Владимировны.

Из 14 лет заводского стажа она трудится на этом месте уже 10 лет





Контролер продукции

медицинского назначения

Светлана Наумчик работает в отделе качества седьмой год. Контролирует качество инфузионных растворов в полиэтиленовой и стеклянной таре, полимерных контейнерах, занимается отбором проб, аккуратно и внимательно ведет всю необходимую

документацию. Вообще Светлана Ивановна на заводе уже 17 лет. До этого трудилась

цеховым контролером продукции, досконально изучила свою работу. Ответственно

относится к делу. В преддверии профессионального праздника в связи

с многолетним добросовестным трудом она награждена Благодарностью предприятия





Молодой специалист Екатерина Заяц работает на заводе медпрепаратов

технологом после окончания БГТУ по специальности «инженер химик-технолог». Она контролирует процесс приготовления растворов, осуществляет контроль розлива, начиная от формирования бутылки до приваривания колпачка. Контролирует

процесс стерилизации и упаковывания, соблюдение технологической дисциплины в цеху.На заводе Е.В. Заяц пока только полгода, и работу свою по праву считает интересной

и очень ответственной





Александр Корсак работает машинистом расфасовочно-

упаковочной машины. Он распаллетизовывает бутылки

с лекарственными средствами

и следит за их движением по транспортеру.

В обязанности Александра Альбертовича входит также упаковка лекарственных средств, фальцовка инструкций

Софья ЛЮБАНЕЦ

Фото Натальи ЕРМОШЕНКО