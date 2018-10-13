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Лидия Морозова проиграла в финале парного разряда на турнире в Гонконге

14.10.2018 10:01 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Лидия Морозова вместе с японкой Сюко Аоямой не сумели победить в финале парного разряда на турнире WTA International в Гонконге с призовым фондом 750 тысяч долларов.


Фото: news.cn

В решающем матче Лидия Морозова и Сюко Аояма, посеянные на турнире под 4-м номером, проиграли дуэту Саманта Стосур (Австралия) / Шуай Чжан (Китай) - 4:6, 4:6. Встреча продолжалась всего 73 минуты.

На пути к финалу Морозова и Аояма обыграли дуэты Арина Родионова (Австралия) / Александра Крунич (Сербия) — 4:6, 6:2, 10−8, Ализе Корне (Франция) / Чжен Сайсай (Китай) — 6:3, 3:6, 10−7 и Арина Родионова (Австралия) / Надежда Киченок (Украина) — 4:6, 6:3, 10−7.

 
 
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Белоруска Лидия Морозова вместе с японкой Сюко Аоямой не сумели победить в финале парного разряда на турнире WTA International в Гонконге с призовым фондом 750 тысяч...
 
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