Какая любительская команда потренируется с легендарным Хавьером Дзанетти? Голосуйте!

17 октября в Минск приедет легендарный футболист, вице-президент итальянского «Интера» Хавьер Дзанетти. Он примет участие в открытии первой в Беларуси футбольной школы миланского клуба — «Интер Академии ФШМ Минск».



Фото: Reuters

В начале октября был объявлен конкурс среди любительских команд Беларуси «Хавьер Дзанети ждет вас на открытую тренировку!», призом в котором станет возможность потренироваться с самим Хавьером Дзанетти.

Напомним, что будет две команды победителей. Одна выбирается путем открытого народного голосования на портале , вторая — по мнению тренеров «Интер Академии ФШМ Минск».

Все команды, принявшие участие в конкурсе, останутся в поле зрения организаторов и по мере возможности будут приглашаться к участию в запланированных нами мероприятиях по продвижению любительского и профессионального футбола в течение года.

Организаторы отобрали 10 заявок-визиток, за одну из которых вы можете проголосовать в конце новости .

Голосование началось 14 октября, а 15 октября в 23.59 оно будет закрыто. Ниже вы можете познакомиться с участниками.

Женская футбольная команда из Мозыря:

Команда в составе Максима Туровца, Дениса Невяровича, Игоря Вершинина и Евгения Капыша:

Гомельская команда «Прайм»:

Команда СДЮШОР 7 из Могилева:

Команда «Автозак»:

Команда из Новополоцка:

Любительский футбольный клуб «Орел» из Минска: Коллектив который был создан 23 июня 2014 года и выступает в турнире 11*11 под эгидой АЛФ.

На данный момент участники клуба ищут себя в плане тренировок, так как им нужен рывок вперед — ребята готовы, но не хватает профессионала в этом деле, одного «мастер-класса»﻿. В команде собраны ребята начиная от обычного грузчика, заканчивая директором представительства — всех их объединил футбол. Самому молодому игроку 19 лет, а ветерану — 36.

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Команда «Истфак» из Витебска:

Команда «Юни Минск»:

Команда, вышедшая из антуражной 207 аудитории истфака БГУ Всё началось в далеком 2011 году, когда наши судьбы пересеклись в старой и весьма антуражной аудитории № 207 исторического факультета БГУ. Нашу группу впервые собрали под одной крышей, и студент-старшекурсник пытался познакомить нас, завязать диалог. Все шло тяжело и достаточно туго. И тут очередь дошла до меня. Не долго думая и, не особо надеясь на успех, я решил предложить желающим сходить со мной на матч квалификации к Евро-2012 Беларусь — Босния и Герцеговина (как позже оказалось, это был последний официальный домашний матч на стареньком Динамо). В этот момент с заднего ряда донесся какой-то нечеловеческий вопль, начали падать стулья и среди всего этого хаоса взлетел парень, хромающей походкой подошел ко мне и сказал: «Больше всего на свете я хотел бы, чтобы со мной в группе учились ребята, которые, так же как и я любят футбол». Позже Влад (так звали этого парня) рассказал, что профессионально занимался футболом и на одной из игр получил травму ноги. Результатом стал открытый перелом в нескольких местах. Месяцы больниц, реабилитационные центры, домашнее обучение — появление на улице было сродни празднику. О том, чтобы снова появиться на поле речи даже не шло. На восстановление ушло больше года. Врачи предупредили, что даже простой бег может сделать его инвалидом. Для человека, в жизни которого футбол занимал первое место, это звучало как приговор. Однако Влад не опустил руки и не повесил бутсы на гвоздь. Когда закончилась встреча и я с Владом стояли на улице, к нам подошли еще пару человек и попросили присоединиться к нашему походу на стадион. Веселой компанией мы отправились в сторону касс за заветными квитками. В пути начали обсуждать футбольные предпочтения и любимые клубы и здесь выяснилось страшное: среди нас оказались болельщики «Интера», «Ювентуса» и «Милана» — клубов, противостояния между которыми отличаются особой жесткостью и ненавистью друг к другу, причем не только и не столько на футбольном поле, сколько в среде фанатов. Казалось бы, люди с такими радикальными взглядами на клубы соперников не смогут мирно сосуществовать под одной крышей. Однако случилось то, ради чего мы все и любим футбол — мы наоборот, сплотились и объединились в одну большую футбольную семью. Впрочем не только совместный просмотр матчей Серии А и походы на стадион нас сковал. Мы также собрали свою команду и заявились на факультетский турнир по футболу, тогда, в далеком 2011 году. С нами в команде был и Влад. Несмотря на тяжелую травму и на предупреждения врачей, его желание выйти на поле было настолько сильным, что никакие предостережения не могли остановить от решения снова вернуться в строй.

Эта традиция, играть за факультет, продолжалась вплоть до окончания нами университета в 2016 году. Но и сегодня мы каждый вторник собираемся в спортивном зале, надеваем свои майки с Дзанетти, Дель Пьеро, Мальдини и играем плечо к плечу. И это все вместе есть настоящая любовь к футболу и никакие противоречия не могут разрушить нашу дружбу, поколебать наше уважение к футбольным симпатиям друг друга. И даже несмотря на самые тяжелые травмы, проявление характера позволило некоторым из нас снова вернуться на поле, когда казалось, что дороги на поле уже нет.

Опрос Кто вам понравился больше всего? Женская футбольная команда из Мозыря

Команда в составе Туровца, Невяровича, Вершинина и Капыша

Гомельская команда «Прайм»

Команда СДЮШОР 7 из Могилева

Команда "Автозак"

Команда из Новополоцка

Клуб "Орел"

Команда "Истфак"

Команда "Юни Минск"

Команда, начало которой было положено в 207 аудитории истфака БГУ 8 голосов Результаты опроса