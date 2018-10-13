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С Днем матери! Поздравление областного и Гродненского городского исполнительных комитетов, областного и Гродненского городского Советов депутатов

14.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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С Днем матери! Поздравление областного и Гродненского городского исполнительных комитетов, областного и Гродненского городского Советов депутатов
Дорогие женщины! 
 
Примите самые искренние поздравления с замечательным и светлым праздником – Днем матери!
 

Материнская любовь ориентирует нас на свершение добрых дел и поступков, помогая преодолевать трудности. На протяжении всей жизни наши матери заботятся о нас, разделяют с нами успехи и неудачи, отдают все силы для нашего спокойного будущего. 

Особые слова признательности выражаем женщинам, которые занимаются воспитанием детей, оставшихся в силу жизненных обстоятельств без теплоты родной матери. Вы дарите им частицу своей души, заботу и любовь. 

В этот праздничный день желаем всем матерям крепкого здоровья, надежного семейного очага, любви родных и близких! Пусть каждый ваш день будет наполнен мужской заботой и поддержкой, а в ваших домах царят мир, счастье и благополучие! 

Гродненский областной  Гродненский областной
исполнительный комитет  Совет депутатов 
 
Гродненский городской Гродненский городской
исполнительный комитет  Совет депутатов   
 
 
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