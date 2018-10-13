|
С Днем матери! Поздравление областного и Гродненского городского исполнительных комитетов, областного и Гродненского городского Советов депутатов
14.10.2018 — Разное | Свислочская газета
Примите самые искренние поздравления с замечательным и светлым праздником – Днем матери!
Материнская любовь ориентирует нас на свершение добрых дел и поступков, помогая преодолевать трудности. На протяжении всей жизни наши матери заботятся о нас, разделяют с нами успехи и неудачи, отдают все силы для нашего спокойного будущего.
Гродненский областной Гродненский областной
исполнительный комитет Совет депутатов
Гродненский городской Гродненский городской
исполнительный комитет Совет депутатов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Разное)