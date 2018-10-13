Гореть самим, чтоб зажигать других





Благодаря работникам культуры, их неиссякаемым идеям и кропотливому труду наши города и села живут интересной жизнью.Их стараниями сохраняются многие народные традиции, реализуются идеи и проекты, проводятся культурно-массовые мероприятия, оставляющие яркий след в душе каждого зрителя.

На страницах районки мы не раз рассказывали о людях культуры нашего района. Накануне профессионального праздника мы предлагаем нашим читателям познакомиться поближе с еще одной представительницей этой замечательной сферы – директором Свислочского районного центра культуры и народного творчества Татьяной Мацкевич.

Еще во время учебы во второй городской школе Татьяна начала приобщаться к культурной жизни района. Ее, как постоянную участницу школьных КВН, пригласили попробовать свои силы в мероприятии в РДК. С этого и началось ее вхождение в профессию. Не пройдя на бюджетное отделение в Минский институт культуры, поехала поближе к дому – подала документы в Гродненское училище искусств.

– Это было замечательное время! Я попала на первый набор на новую специальность: организатор культурно-досуговой деятельности. Из нас готовили «универсальных солдат» культуры. Учили всему: игровой деятельности, петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. Мне повезло, что моими педагогами в студенческие годы были учителя с большой буквы. Та база, которую в меня заложили в те годы, помогает мне постоянно.

Окончив с красным дипломом училище, Татьяна по распределению попала в Вороново заместителем директора РДК.

– Было сложно, работать приходилось больше с документами, решать различные хозяйственные вопросы, а мне хотелось творчества, – рассказывает Татьяна. – Поэтому после замужества с радостью переехала в Свислочь и пошла работать худруком в клуб в д. Занки. Затем меня перевели в Свислочский РДК. И тут я прошла всю цепочку должностей — от инструктора до директора. И здесь мне повезло с наставниками. Я с благодарностью вспоминаю Алину Адащик, Ольгу Жук. Всегда готова помочь словом и делом Надежда Карпюк и Светлана Денисова.

В 2007 году Татьяну Леонидовну назначают директором районного Дома культуры и, понимая всю ответственность возложенных на нее новых обязанностей, в этом же году она поступает на заочное отделение Белорусского университета культуры, который успешно заканчивает в 2012-м. И учиться она не устает и по сей день, стараясь идти в ногу со временем.

– Работать в культуре, значит стараться всегда находить что-то новое, необычное, чтобы в очередной раз дарить людям положительные эмоции, впечатления, удивлять и радовать окружающих.

Сегодня меняется понимание культурного досуга. И современные учреждения культуры вынуждены искать новые формы общения с аудиторией, переосмысливать накопленный опыт, использовать новые принципы работы для привлечения зрителей, для создания комфортного культурного пространства.

Мы все могли убедиться в высоком профессионализме культработников, побывав на многочисленных брендовых мероприятиях в агрогородках нашего района. Хорошим примером новых форм работы может служить мероприятие, проведенное в рамках Недели молодежи совместно с трофи клубом «Беловежские Зубры».

– Для всех нас, – говорит Татьяна Леонидовна, – было большой радостью капитальное обновление районного Дома культуры к областному фестивалю-ярмарке тружеников села «Дожинки-2017». Уютный зрительный зал, полностью переоборудована и отремонтирована сцена, установлено современное световое и звуковое оборудование.

В преддверии профессионального праздника хочу пожелать коллегам успехов в нашем интересном, хоть и нелегком, труде. Желаю побольше творческих порывов и новых идей. Здоровья и счастья вам и вашим близким, гармонии и любви вашим семьям.

Игорь БОЯРКИН.

Фото автора.