

Александр и Елена Анисени из Порозово выросли в многодетных семьях. У него – две сестры. У нее – два брата. Когда поженились, решили, что собственная семья у них тоже будет большая… Время идет. Супруги уже отметили оловянную свадьбу. А главным достижением этих десяти лет стали трое сыновей. Просто настоящее счастье в кубе!

Старшему Диме десять лет. Он в пятом классе. Учится хорошо. Правда, не математик, как мама-учительница. Скорее, тяготеет к гуманитарным наукам. Артистичный, творческий, с удовольствием участвует в самодеятельности. Осваивает и музыкальную грамоту, играет на фортепиано. Елена в свое время тоже окончила музыкальную школу, твердо уверена в пользе занятий музыкой и нацелена отвести в храм искусства всех своих сыновей. «Я не загадываю им музыкального будущего, – говорит молодая мама, – но для общего развития – обязательно. Музыка развивает логику и абстрактность мышления, тренирует слух, расширяет кругозор, дисциплинирует и воспитывает усидчивость (а мальчишкам этого порой так не хватает!)».

Шестилетний Максим растет не по годам ответственным. Что поручишь – сделает. В какой-то мере в нем присутствует педантизм: мальчик точен и аккуратен в своих действиях, старается следовать заведенному порядку. «Когда-то из детского сада не мог уйти домой, пока не расставит по местам все игрушки», – вспоминает Елена.

Маратик – младший братик. Ему всего три. Этакий шустрик и живчик! Кроме того, приятный собеседник. Щебечет много (прекрасно произносит скороговорки со звуком «р»), поет! Не равнодушен к пожарной технике (говорит: «Буду водителем пожарной машины!») – это, конечно, у него от папы (Саша работает командиром отделения ПАСП-14).

В большом просторном доме Анисеней всегда шумно. И это молодых родителей только радует. Если кого-то нет – в воздухе витает некий дискомфорт. Так и сыплются вопросы: «А где Мася»? (так называют в семье Максима) или «Когда придет Дима?». Каждое утро начинается со своеобразной переклички маленьких братьев. По-другому нельзя. Они же одно целое. Они – семья.

Как нужно воспитывать детей? У мамы Лены на этот вопрос есть свой ответ и свое убеждение. Важно, считает она, постоянно разговаривать с ними. Диалог должен идти всегда: за работой, во время отдыха, на кухне, в транспорте, в магазине... Нужно слушать своих детей и слышать. А еще уметь неустанно объяснять, что такое хорошо и что такое плохо. «Я своих ребят на примерах воспитываю, – рассказывает Елена. – Хороший пример для них в первую очередь – это папа, заботливый и надежный. Они равняются на него: «буду сильным, как папа», «большим, как папа», «спасателем, как папа»…» У Александра, кстати, есть свой подход к воспитанию мальчишек. Он не признает запретительного метода: нужно, уверен, не запрещать, а объяснять, показывать, рассказывать, предостерегать, заставлять задумываться о том, что опасно, плохо, неправильно, и делать выводы.

Конечно, у мамы с папой немало дел: работа, домашние хлопоты (еще немало сил нужно вложить в построенный дом!). Но как хорошие родители они всегда находят время для семейного отдыха. Выезжают в аквапарк, зоопарк, в кино, на каток, на пикник в лес, катаются на Белочке (эту лошадку у папы выпросил-таки Димка, даже откладывал на ее приобретение свои карманные деньги). На осенних каникулах планируют съездить в Брестскую крепость…

Легко ли быть многодетной мамой? «Нелегко, но приятно, – улыбается Елена. – Самое трудное – это когда дети болеют. А в остальном – только терпение. Его-то как раз мне и хватает. По наследству перешло. От мамы».

P.S. Я покидала дом Анисеней с приятным чувством на душе. В памяти перекатывалось звонкое эхо детского многоголосия, топота маленьких быстрых ножек, сиял озорной блеск любопытных глаз… Понимаю, как тепло Елене с ее мальчишками, а им – с ней. И расставаться не хочется. Но ненадолго все же надо. Школа, детский сад, работа – у каждого свои жизненные обязанности. А вчера вот Елена уезжала из Порозово в Свислочь. Она была в числе мам, торжественное чествование которых состоялось на сцене районного центра культуры и народного творчества в рамках праздничного мероприятия, посвященного Дню матери.

Наталья ТУРКО.

Фото автора.