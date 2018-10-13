И в Омеленце – один в поле не воин

Кому, как не культработнику, известно, что эпицентр развлечений в сельской местности, да и самой культурной жизни деревни находится в Доме культуры. И чтобы сделать эту жизнь насыщенной и интересной, директору Омеленецкого СДК Светлане Самусевич приходится приложить немало усилий. Глядя на то, как она организует культурно-массовые мероприятия, остается позавидовать ее неисчерпаемой энергии и удивиться преданности любимому делу. А началось все еще со школьной скамьи…

– Сколько себя помню – любила петь, – вспоминает Светлана Павловна. – С удовольст­вием принимала участие в школьных мероприятиях, выступала в клубе. В компании сверст­ников была заводатором. Как только приходили колядки и щедровки, собирались, наряжались и с баяном ходили по деревне…

Когда пришло время поступать, мама Светланы Павловны, указав на кипу грамот «от культуры», сказала, что выбирать профессию необходимо ту, к которой душа лежит. Неудивительно, что поступление в Гродненское культурно-просветительское училище нашей героине далось легко, а сразу после его окончания вернулась в родную деревню и приступила к работе. Директор Омеленецкого СДК она – с 1985 года, поэтому можно с уверенностью сказать: в своей работе прош­ла «огонь, и воду, и медные трубы».

Не секрет, что зритель становится апатичнее. Собственные дела-проблемы, виртуальная жизнь и другие факторы выливаются в нежелание принимать участие в культурных мероприятиях. На этот случай у Светланы Павловны есть поддержка, надежное товарищеское плечо:

– Мне очень помогает дружба с библиотекой и школой. Библиотекарь Любовь Казачук и художественный руководитель Юлия Пивнюк – вот моя команда… Не успеем один праздник провести, начинаем готовиться к следующему. Есть у нас и мобильная группа, те люди, на которых могу опереться. Учителя Елена Федорук, Галина Торгоня, Павел Кендысь, Снежана Ильина, соцработник Анатолий Денисюк никогда не отказывали в помощи. Они – наш костяк, к большим праздникам готовимся всем скопом. А директор ОАО «АгроНива» Виктор Бобр любое мероприятие всегда поддерживает материально, обеспечивает подарками. Настоятель Крестовоздвиженской церкви иерей Игорь Перковский тоже не остается в стороне. Счастлива, что меня окружают такие отзывчивые люди.

– А другие сельчане?

– С удовольствием принимают участие в выставках. Наши мастерицы-рукодельницы вяжут, вышивают, пекут пироги. Радует, когда отзываются дети: поделки, рисунки…

К слову, выставки на различную тематику в Доме культуры – частое явление. Убедилась: есть на что посмотреть – Омеленец богат дарованиями.

В деревне около 360 жителей, из них молодежи – небольшой процент. Но летом здесь полно детей. Приезжают к бабушкам. Светлана Павловна говорит, что тогда наступает «горячая» пора:

– Конечно, в городе у детей больше возможностей, огромный выбор кружков по интересам. Но и у нас можно найти увлекательное занятие. Работают кружки – ДПИ, вокального пения, художественного чтения и хореографический.

Здесь всегда рады гостям. Двери Дома культуры открыты каждый день. К любому календарному событию готовятся концерты и развлечения. С размахом проходят новогодние, рождественские и пасхальные праздники, День деревни, 23 февраля, 8 марта… Все, «от мала до велика», могут выбрать: посиделки, вечерки, интеллектуальные игры.

– У меня такой принцип: проводить хотя бы одно массовое мероприятие в месяц, – говорит Светлана Павловна. – Вовлекать и веселить народ. Конечно, когда полон зал зрителей, – сердце радуется. Но, если придет всего один человек, концерт не отменим, выступим с душой.

Отметила, что для сельского Дома культуры на концертах Омеленецкого ДК всегда хорошие сценические образы, качественные костюмы. Директор рассказала, что в этом помогает центр дополнительного образования детей и молодежи г.Высокое.

У моей собеседницы всегда много идей. В прошлом году впервые праздновали Масленицу. Людям понравилось, значит, праздник станет традиционным. Первый раз провели и Купалье в Долбизно, а рай­онный семинар в Омеленце то­же прошел «на ура».

Каждую субботу в клубе проходят молодежные дискотеки. Светлана Павловна планирует организовывать и тематические дискотеки для разных возрастов.

– Есть задумка сделать фольк­лорную. Пришла к выводу, что у нас из известных танцев – полька, вальс и краковяк. А я помню еще с детства: у нас танцевали «лысого». Множество литературы и весь интернет перелопатила и нашла этот танец! А ведь это наше культурное наследие. Теперь надо собрать детей, которые захотят научиться его танцевать…

…Выходных у культработника, как известно, нет. Подготовка к мероприятиям занимает много времени и сил: ведь надо продумать все до мелочей, чтобы зритель остался доволен, захотел прийти и в следующий раз. Светлана Павловна рассказала, как однажды спросила свою младшую дочку: не хотела бы она пойти в культуру? «Нет, мама. Я хочу вечера и праздники проводить со своими родными. Чтобы у моих детей был и Новый год, и дни рождения…» – таков был ответ.

Хочется верить, что зритель Светланы Самусевич по достоинству оценивает ее труд: она вкладывает всю себя, чтобы радовался празднику народ.

P.S. Светлана Павловна от всего сердца поздравляет коллег с профессиональным праздником. Желает работникам культуры творческого вдохновения, интересных событий, ярких впечатлений, здоровья и благополучия. И, конечно, – благодарных зрителей.

К поздравлениям присоединяется коллектив районной газеты.

Анастасия ЯНКИНА.

Nasti_ona@bk.ru

Фото автора.