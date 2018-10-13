Сборная Гибралтара по футболу одержала первую в своей истории победу в официальном матче.



Фото: facebook.com/GibraltarFootballAssociation

13 октября в выездном поединке Лиги наций УЕФА футболисты Гибралтара обыграли сборную Армении — 1:0.

Автором единственного мяча стал офис-менеджер Джозеф Чиполина, который на 50-й минуте реализовал пенальти, назначенный за фол Грайра Мкояна на Ли Кашаро.

Еще один герой встречи — вратарь гибралтарцев Кайл Голдвин, отразивший 14 ударов.

Примечательно, что перед игрой хозяева поля прилично разозлили соперника, по ошибке включив на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване гимн не Гибралтара, а Лихтенштейна, отмечает Sports.ru .

Первая в истории победа позволила Гибралтару догнать Армению в турнирной таблице 4-й группы лиги «D». После трех туров у обеих команд по три очка.

В истории сборной Гибралтара это был 23-й официальный матч. В 22 предыдущих команда проиграла и пропустила 107 мячей, забив всего 5 раз. Национальная команда Гибралтара участвует в соревнованиях ФИФА с 2016 года.

Что касается товарищеских матчей, то у Гибралтара здесь уже были победы. В июне 2014 года на нейтральном поле была повержена Мальта (1:0), а в марте 2017-го дома гибралтарские футболисты одолели Латвию (1:0).



Автор победного гола Джозеф Чиполина. Фото: facebook.com/GibraltarFootballAssociation

Главный тренер сборной Армении Армен Гюльбудагянц взял вину на поражение на себя, хотя не преминул посетовать на подозрительный пенальти.

— Очень обидное поражение, я беру на себя всю ответственность. Мы создали ряд голевых моментов, но не смогли их реализовать. Грайр Мкоян провел неплохой матч, не считая пенальти. Он очень опытный футболист и давно выступает за национальную команду. Думаю, отсутствие практики сказалось на игре Юры Мовсисяна. Уверен, что в следующем матче он сыграет лучше и забьет. Соперник ничего не создал у наших ворот, кроме подозрительного пенальти, — приводит слова наставника News.am .