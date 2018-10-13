ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сборная Гибралтара по футболу одержала первую в своей истории победу в официальном матче

14.10.2018 11:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сборная Гибралтара по футболу одержала первую в своей истории победу в официальном матче.


Фото: facebook.com/GibraltarFootballAssociation

13 октября в выездном поединке Лиги наций УЕФА футболисты Гибралтара обыграли сборную Армении — 1:0.

Автором единственного мяча стал офис-менеджер Джозеф Чиполина, который на 50-й минуте реализовал пенальти, назначенный за фол Грайра Мкояна на Ли Кашаро.

Еще один герой встречи — вратарь гибралтарцев Кайл Голдвин, отразивший 14 ударов.

Примечательно, что перед игрой хозяева поля прилично разозлили соперника, по ошибке включив на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване гимн не Гибралтара, а Лихтенштейна, отмечает Sports.ru.

Первая в истории победа позволила Гибралтару догнать Армению в турнирной таблице 4-й группы лиги «D». После трех туров у обеих команд по три очка.

В истории сборной Гибралтара это был 23-й официальный матч. В 22 предыдущих команда проиграла и пропустила 107 мячей, забив всего 5 раз. Национальная команда Гибралтара участвует в соревнованиях ФИФА с 2016 года.

Что касается товарищеских матчей, то у Гибралтара здесь уже были победы. В июне 2014 года на нейтральном поле была повержена Мальта (1:0), а в марте 2017-го дома гибралтарские футболисты одолели Латвию (1:0).


Автор победного гола Джозеф Чиполина. Фото: facebook.com/GibraltarFootballAssociation

Главный тренер сборной Армении Армен Гюльбудагянц взял вину на поражение на себя, хотя не преминул посетовать на подозрительный пенальти.

— Очень обидное поражение, я беру на себя всю ответственность. Мы создали ряд голевых моментов, но не смогли их реализовать. Грайр Мкоян провел неплохой матч, не считая пенальти. Он очень опытный футболист и давно выступает за национальную команду. Думаю, отсутствие практики сказалось на игре Юры Мовсисяна. Уверен, что в следующем матче он сыграет лучше и забьет. Соперник ничего не создал у наших ворот, кроме подозрительного пенальти, — приводит слова наставника News.am.

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В истории сборной Гибралтара это был 23-й официальный матч. В 22 предыдущих команда проиграла и пропустила 107 мячей.
 
Новости дня
Новости разные
 
І жартам, і ўсур’ёз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.10.2018
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика