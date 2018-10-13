На стадионе «Динамо» нет ещё и камер хранения

Вчера мы написали , что на стадионе «Динамо» вместо нормальных касс стоят фургончики (а во время матчей футбольного «Динамо Минск» − и вовсе палатки). Чуть позже в твиттере написали, что там ещё и нет камер хранения.

Напомним, стоимость реконструкции стадиона «Динамо» составила около 200 миллионов долларов. А сам стадион получил 4-ую, наивысшую, категорию УЕФА − правда, среди условий для её получения нет ничего по поводу касс. Для сравнения − на Минск-арене камеры хранения есть. Хотя там и стоимость побольше − 350 миллионов долларов, но это постройка с нуля, а не реконструкция.

Их реально нет. Как и камер хранения) — St. Martin (@st_martin_by) 13 октября 2018 г.