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На стадионе «Динамо» нет ещё и камер хранения

14.10.2018 11:14 — Разное | KYKY  
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Вчера мы написали, что на стадионе «Динамо» вместо нормальных касс стоят фургончики (а во время матчей футбольного «Динамо Минск» − и вовсе палатки). Чуть позже в твиттере написали, что там ещё и нет камер хранения. 

Напомним, стоимость реконструкции стадиона «Динамо» составила около 200 миллионов долларов. А сам стадион получил 4-ую, наивысшую, категорию УЕФА − правда, среди условий для её получения нет ничего по поводу касс. Для сравнения − на Минск-арене камеры хранения есть. Хотя там и стоимость побольше − 350 миллионов долларов, но это постройка с нуля, а не реконструкция.

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Теги: Минск
 
 
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Вчера мы написали, что на стадионе «Динамо» вместо нормальных касс стоят фургончики (а во время матчей футбольного «Динамо Минск» − и вовсе палатки). Чуть позже в...
 
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