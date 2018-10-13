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Мерседес с номером 0002 MI, красная ковровая дорожка, секьюрити в рясе — патриарх Кирилл в Минске

14.10.2018 09:55 — Разное | UDF  
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Фото: nn.by
Глава Русской православной церкви примет участие в заседании Синода РПЦ, которое пройдет 15 октября в столице Беларуси.

Мерседес с номером 0002 MI, красная ковровая дорожка, секьюрити в рясе — патриарх Кирилл в Минске

В аэропорту Кирилла встречали председатель Комитета по делам религий и национальностей Леонид Гуляко, посол России в Беларуси Михаил Бабич, митрополит Минский и Заславский Павел, сообщает Наша Нiва.

Мерседес с номером 0002 MI, красная ковровая дорожка, секьюрити в рясе — патриарх Кирилл в Минске


Мерседес с номером 0002 MI, красная ковровая дорожка, секьюрити в рясе — патриарх Кирилл в Минске

В кратком слове по прилету патриарх благословил белорусскую землю и отметил, что во время Синода необходимо будет отреагировать на ситуацию в Украине.

— Надеюсь, что православная церковь найдет в себе силы преодолеть те кризисные явления, которые существуют, сохранить свое единство, — отметил он.

В субботу вечером патриарх Кирилл возглавил богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска в 18.00. Клирик минского прихода Св. Михаила Архангела Александр Шрамко на своей странице в Facebook выложил фото, демонстрирующие, на чем приехал глава РПЦ, а также как его охраняли в храме. Секьюрити были не только в штатском, но, судя по всему, и в рясах.

Мерседес с номером 0002 MI, красная ковровая дорожка, секьюрити в рясе — патриарх Кирилл в Минске


Мерседес с номером 0002 MI, красная ковровая дорожка, секьюрити в рясе — патриарх Кирилл в Минске


Мерседес с номером 0002 MI, красная ковровая дорожка, секьюрити в рясе — патриарх Кирилл в Минске


Мерседес с номером 0002 MI, красная ковровая дорожка, секьюрити в рясе — патриарх Кирилл в Минске

Напомним, процесс провозглашения украинской церковной автокефалии (независимости), стартовавший в апреле, приобрел драматические черты после встречи Вселенского и Московского патриархов Варфоломея и Кирилла в Стамбуле 31 августа. Кирилл потерпел там неудачу, и конфликт двух патриархатов перешел в острую фазу, поставив православный мир на грань глобального раскола.

На заседании синода 9-11 октября Константинопольский патриархат «подтвердил решение о том, что приступает к предоставлению автокефалии Церкви Украины и отменяет решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата».

Ответ Синода РПЦ по решениям Константинопольского патриархата относительно Украины будет адекватным и жестким, сказал в субботу пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков, сообщает ТАСС.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Русской православной церкви примет участие в заседании Синода РПЦ.
 
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