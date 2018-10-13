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Два человека погибли при пожаре в Мостовском районе

14.10.2018 09:50 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Два человека погибли при пожаре в Мостовском районе (Гродненская область). Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в деревне Малые Степанишки Мостовского района поступило в 00.39 13 октября. В результате происшествия погибли хозяин дома и гость - инвалид 2 группы. Повреждены кровля, перекрытие, имущество в доме.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожность при курении.

 
 
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Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожность при курении.
 
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