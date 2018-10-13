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Белорусский министр на форуме регионов в Могилеве "соблазнил" Валентину Матвеенко

14.10.2018 09:47 — Разное | UDF  
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Леонид Заяц. Фото: Sputnik / Виктор Толочко
Министр, сам того не подозревая, "соблазнил" белорусскими продуктами собеседницу Валентину Матвиенко, которая, как выяснилось, проголодалась.

Как пишет Sputnik, забавный инцидент произошел на Форуме регионов в Могилеве. Кадры показали в эфире телеканала "Беларусь 1" в пятницу.

Министр выступал на сцене, где также находилась Валентина Матвиенко. Он заговорил о белорусских натуральных продуктах и о том, что ими нужно заменять "пальмовое масло и тому подобное".

"Нация должна быть здоровой", - отметил Леонид Заяц.

Валентина Матвиенко, прервав его выступление, со смехом заметила: "Слушайте, так кушать хочется, а после вашего выступления совсем уже невмоготу".

После этих слов оба спикера и слушатели рассмеялись.

 
Теги: Могилев
 
 
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Министр, сам того не подозревая, "соблазнил" белорусскими продуктами собеседницу Валентину Матвиенко.
 
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