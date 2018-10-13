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В парке средь бела дня изнасиловали 15-летнюю девочку

14.10.2018 09:43 — Разное | UDF  
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Фото: © СС0 Public Domain
В полицию Петербурга обратилась мать 15-летней девочки с заявлением об изнасиловании дочери, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Преступление якобы было совершено еще 26 июня. Около 14:30 девочка гуляла в парке у Пулковской обсерватории. На нее напал неизвестный мужчина и надругался.

Полиция проводит проверку. Почему мать сообщила о случившемся только спустя 4 месяца, неизвестно.

 
 
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В полицию Петербурга обратилась мать 15-летней девочки с заявлением об изнасиловании дочери.
 
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