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В парке средь бела дня изнасиловали 15-летнюю девочку
Фото: © СС0 Public Domain
Преступление якобы было совершено еще 26 июня. Около 14:30 девочка гуляла в парке у Пулковской обсерватории. На нее напал неизвестный мужчина и надругался.
Полиция проводит проверку. Почему мать сообщила о случившемся только спустя 4 месяца, неизвестно.
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В полицию Петербурга обратилась мать 15-летней девочки с заявлением об изнасиловании дочери.
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