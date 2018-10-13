Православные празднуют Покров Богородицы

Православные верующие 14 октября отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Он установлен в память о событии, произошедшем в X веке. По легенде, однажды святой по имени Андрей во Влахернской церкви в Константинополе увидел Богородицу, которая шествовала к храму по воздуху, окруженная ангелами и сонмом святых.

Помолившись, Дева Мария подошла к престолу, сняла с головы покров и простерла его над головами молящихся в знак защиты от врагов видимых и невидимых.

В России храмы в честь Покрова Божией Матери появились в XII веке. Один из них - построенный в 1165 году святым князем Андреем Боголюбским Покрова-на-Нерли, который приобрел всемирную известность. Этот же князь установил празднование на Руси Покрова.

Покров - символ защиты и помощи, которую Богородица дает тому, кто обращается к ней в молитве.