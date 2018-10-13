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Трамп указал на отставание США от РФ и КНР в создании космических сил

14.10.2018 09:51 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп на митинге в Ричмонде (штат Кентукки) заявил, что Минобороны США по его указанию работает над созданием космических сил, чтобы сократить разрыв от России и Китая в этом направлении.

"Пентагон сейчас работает над созданием шестого вида вооруженных сил США - Космических сил - по моему указанию", - заявил Трамп.

"Кстати говоря, Китай уже начал (создавать космические силы - ИФ), Россия уже начала. Они первые начали, но зато у нас самые замечательные люди в мире, мы производим лучшее в мире оборудование, лучшие ракеты, танки и корабли", - добавил президент США.

Ранее СМИ сообщили, что Дональд Трамп рассматривает кандидатуры на пост министра военно-воздушных сил, так как недоволен работой Хизер Уилсон в создании космического подразделения.

 
 
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Президент США Дональд Трамп на митинге в Ричмонде (штат Кентукки) заявил, что Минобороны США по его указанию работает над созданием космических сил, чтобы...
 
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