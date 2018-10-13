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Наталья Варакина завоевала бронзовую медаль ЮОИ-2018 в борьбе

14.10.2018 09:47 — Разное | Интерфакс  
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Белорусская спортсменка Наталья Варакина завоевала бронзовую медаль ЮОИ-2018 в борьбе, сообщается на сайте Национального олимпийского комитета (НОК).

Наталья Варакина завоевала бронзовую медаль ЮОИ-2018 в борьбе
"13 октября, в седьмой соревновательный день, на ІІІ летних Юношеских Олимпийских играх Наталья Варакина (борьба женская, категория до 49 кг) завоевала бронзовую медаль", - говорится в сообщении.

В групповом раунде наша соотечественница одержала три победы из четырех, что позволило ей побороться за бронзовую медаль Игр. В медальной схватке Наталья превзошла представительницу Марокко Зайнеб Эх-Чабки - 12-1.

В НОК отметили, что 17-летняя Наталья в этом сезоне заняла третье место на первенстве Европы. В Буэнос-Айресе она работает с тренером Сергеем Мельковым.

 

 
 
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Белорусская спортсменка Наталья Варакина завоевала бронзовую медаль ЮОИ-2018 в борьбе, сообщается на сайте Национального олимпийского комитета (НОК). "13 октября, в...
 
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