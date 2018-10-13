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Сборная Голландии разгромила команду Германии в матче Лиги наций УЕФА

14.10.2018 09:09 — Разное | Интерфакс  
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Футболисты сборной Голландии добились крупной победы над национальной командой Германии в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА – нового турнира, проводимого под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).Матч прошел в Амстердаме и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Команды входят в Лигу А, главный дивизион турнира, и составляют первую группу. В ней лидирует Франция (4 очка), далее идут Голландия (3) и Германия (1). Они провели по две игры.

На ЧМ-2018 в России сборная Германии не сумела попасть в плей-офф, Голландия вовсе не попала на турнир, а Франция его выиграла.

Из остальных матчей игрового дня упоминания заслуживает встреча в Ереване, где сборная Армении потерпела поражение от Гибралтара – 0:1. Для сборной Гибралтара эта победа (ее принес гол с пенальти) оказалась первой в истории в официальных матчах (после получения в 2014 году членства УЕФА), число которых теперь составляет 23.

Лига наций? Что это?

Лига наций УЕФА – новый турнир для сборных, придуманный Союзом европейских футбольных ассоциаций. Он призван заменить товарищеские матчи, для которых, как правило, в каждом календарном году отводятся отдельные даты. В эти даты на этот раз будут проходить встречи в рамках Лиги наций УЕФА.

В турнире примут участие 55 национальных команд Европы, разделенные, согласно рейтингу УЕФА, на четыре лиги. Сборные, располагающиеся на самых высоких позициях рейтинга, попадают в так называемую элитную лигу А. Далее идут лиги B, C и D.

За что борются команды и по какой схеме?

В лигах A и B выступят по 12 команд (четыре группы по три в каждой), в C – 15 (в четырех группах четыре команды, в одной – три), в D – 16 (четыре группы по четыре команды в каждой).

Победители групп в Лиге А выходят в полуфинал Лиги наций, затем – в финал, где наконец определится триумфатор турнира.

Победители групп в других лигах идут на повышение в лигу повыше, аутсайдеры – на понижение (лиги D это не касается, ибо падать уже некуда).

Для победителей групп каждой из лиг прописан дополнительный бонус: возможность побороться за путевку в финальную часть Евро-2020. В общей сложности Лига наций делегирует на чемпионат Европы четыре команды – по одной из каждой лиг. Соответственно, в каждом дивизионе между победителями групп пройдет мини-турнир (полуфиналы, финал), победитель которого и отправится на Евро.

Впрочем, для команды, которая пробилась на Евро через классический отборочный турнир, эта опция будет неактуальна. Шанс попасть на чемпионат Европы со второй попытки передается сборной, разместившейся в группе Лиги наций вслед за той самой командой.

Когда все это будет проходить?

Матчи группового турнира Лиги наций проходят с 6 сентября по 20 ноября нынешнего года, финальная стадия - 5-9 июня 2019 года. Стыковые матчи за право выступить на Евро-2020 пройдут с 26 по 31 марта 2020 года.

Что касается классического отборочного турнира чемпионата Европы, то он на этот раз стартует не осенью, после ЧМ, а весной следующего года. В данном случае – 21 марта 2019 года. Финиширует – 31 марта 2020 года. По итогам отборочной кампании на Евро попадают 20 команд плюс четыре сборные через Лигу наций.

 
 
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Футболисты сборной Голландии добились крупной победы над национальной командой Германии в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА – нового турнира,...
 
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